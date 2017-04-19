"دار الأركان" السعودية تحتفل بإدراج صكوك في بورصة ناسداك دبي

قرع يوسف بن عبد الله الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان للتطوير العقاري" جرس افتتاح سوق دبي المالي اليوم احتفالا بإدراج صكوك أصدرتها الشركة بقيمة /500/ مليون دولار أمريكي في بورصة ناسداك دبي.

وكانت شركة دار الأركان قد أدرجت الصكوك في بورصة ناسداك دبي في /17/ من الشهر الحالي لتعزيز استراتيجيتها الرامية إلى جمع التمويل اللازم في ظل استعداداتها للتوسع في أنشطة التطوير العقاري في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية بما في ذلك تطوير العقارات المستخدمة للأغراض التجارية والمجمعات السكنية المتكاملة، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وتجاوز طلب الاكتتاب على الصكوك ضعفي حجم المعروض منها كما لاقى الإصدار اهتماما كبيرا من المتعاملين الإقليميين والدوليين في السوق لترتفع بذلك قيمة صكوك شركة دار الأركان المدرجة حاليا في ناسداك دبي إلى /1.35/ مليار دولار أمريكي بما في ذلك إدراجي الصكوك في مايو من عام /2014/ البالغة قيمتهما الإجمالية /850/ مليون دولار أمريكي.

وأقيمت احتفالية قرع الجرس بحضور سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي أمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي وكبار ممثلي شركة دار الأركان وعبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي وحامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي.

يذكر أن ناسداك دبي ـ التي تتخذ مركز دبي المالي العالمي مقرا لها ـ هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا وتعد سوق دبي المالي المساهم الرئيس فيها إذ تبلغ حصتها الثلثين في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم.

وقال الشلاش في تصريح صحافي له اليوم إن الطلب الكبير الذي شهده أحدث إصدار للصكوك من جانب "دار الأركان للتطوير العقاري" يؤكد ثقة المستثمرين فيها وما تضعه من خطط لمزيد من التوسع على صعيدي المشروعات التجارية والسكنية على حد سواء.

وأضاف أن إدراج هذه الصكوك في بورصة ناسداك دبي يمنح للشركة حضورا متميزا في أوساط المستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم فضلا عن بيئة إدراج جديرة بالثقة تستند إلى قواعد تنظيمية عالمية المستوى.

وأكد سعادة كاظم أن هذه الصكوك التي أدرجتها شركة التطوير العقاري السعودية الرائدة تعزز الروابط الوثيقة بين أسواق رأس المال الإماراتية والسعودية الأمر الذي يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي كما يعكس اختيار الشركة لدبي كمركز للإدراج النمو المتزايد الذي تحققه الإمارة باعتبارها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وذلك في ظل المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في عام /2013/.

وتبلغ القيمة الاسمية الإجمالية لإدراجات الصكوك في دبي حاليا /53/ مليارا و/810/ ملايين دولار أمريكي وهي القيمة الإجمالية الأعلى بين مراكز إدراج الصكوك عالميا حيث تدرج بورصة ناسداك دبي حاليا الأسهم والمشتقات والصكوك /السندات الإسلامية/ والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري.

ولفت الفهيم إلى أنه نظرا لجهود دبي الحثيثة لتعزيز دورها بصفتها المركز العالمي للصكوك من حيث المعرفة الاستشارية وعمق الخبرة المهنية والإدراجات فإن البورصة ستعمل على تعزيز دورها باعتبارها أحد المراكز المحورية لجمع رؤوس الأموال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما ستواصل تطبيق استراتيجيتها المتمثلة في جذب جهات إصدار رفيعة المستوى للصكوك وغيرها من فئات الأصول الإسلامية الأخرى فضلا عن تعزيز استخدام أفضل الممارسات في الأسواق الإسلامية.

وأوضح علي أن شركة دار الأركان تعد أحد الأسماء البارزة في مجال التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرا لسجلها الحافل بالمشاريع العقارية التجارية والسكنية عالية الجودة في الرياض وجدة والدمام وجميع أنحاء المملكة العربية السعودية.