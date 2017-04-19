أسهم العقار ترفع مكاسب الأسواق الإماراتية الى 4.4 مليار درهم

عززت أسواق المال الإماراتية من رصيد مكاسبها في جلسة اليوم بعدما واصلت شريحة الأسهم القيادية خاصة المدرجة ضمن القطاع العقاري صعودها وسط المزيد من التحسن في شهية التداول.

وكسبت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 4.4 مليار درهم وفقا لما يظهره التحليل اليومي للتعاملات.

واستمر سهم اعمار بصعوده القوي لليوم الثاني على التوالي بالغا مستوى 7.57 درهم وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة عليه 84 مليون درهم في خطوة وصفت بإنها تعكس التفاؤل الذي يشعر به مساهمو الشركة بعد اعلانها عن توجهات ايجابية خلال الفترة القادمة في يخص عملها، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، كذلك فقد كان لإقرار استراتيجة إعادة هيكلة رأسمال شركة ارابتك دورا في صعود السهم بنسبة 10.8% تقريبا صاعدا الى 0.931 درهم وسط تداولات مكثفة بلغت قيمتها 120 مليون درهم.

ولم يختلف الوضع بالنسبة لبقية أسهم القطاع العقاري المدرجة في سوق دبي المالي الذي نجح مؤشره العام بالاغلاق عند 3505 نقاط بنمو نسبته 0.28% مقارنة مع جلسة الأمس.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد تولى سهم اتصالات المرتفع الى 17.65 درهم قيادة الدعم وذلك بالإضافة لبعض أسهم البنوك وفي مقدمتها سهم بنك الإتحاد الوطني الذي كسب أكثر من 6.5 % قافزا لمستوى 5.20 درهم في حين صعد سهم بنك ابوظبي الوطني الى 10.95 دراهم في خطوة أُعتبرت بأنها ممهدة لإختراق السهم حاجز 11 درهما مجددا.

وقال وسطاء في السوق إن وتيرة الإيجابية في ارتفاع مستمر خاصة من قبل كبار المتداولين الذين نفذوا صفقات شراء على أسهم قيادية مدرجة ضمن قطاعي العقار والبنوك.. مشيرين الى امكانية تواصل التحسن خلال الأيام القادمة في حال زيادة حجم السيولة المتداولة.

وفي اطار الحديث عن السيولة فقد تواصلت عند مستويات جيدة وبلغت قيمة الصفقات المبرمة 530 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 407 ملايين سهم نفذت من خلال 6172 صفقة.

واستحوذ اللون الأخضر على المساحة الأكبر من شاشة العرض بعدما أغلقت أسهم 27 شركة على أرتفاع من إجمالي أسهم 65 شركة جرى تداولها في السوقين.. في حين انخفضت أسعار أسهم 24 شركة ولم يطرأ تغيير يذكر على أسعار أسهم 14 شركة.