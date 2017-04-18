"دبي المالي" يمنح "شعاع كابيتال" و"الرمز كابيتال" ترخيصين لتقديم خدمة توفير السيولة

دشنت سوق دبي المالي اليوم خدمة "توفير السيولة" بهدف تعزيز أطر وآليات العمل بما يصب في صالح فئات المتعاملين من شركات مدرجة ومستثمرين وشركات وساطة وغيرهم.

ومنحت السوق ترخيصين لشركتي "شعاع كابيتال انترناشيونال" و"الرمز كابيتال" كصانع سوق لتقديم خدمة توفير السيولة استنادا إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم /49/ لسنة /2012/ بشأن نظام توفير السيولة ومن ثم فقد أصبح بمقدور الشركتين ـ وكذلك أي شركات أخرى يتم ترخيصها مستقبلا ـ الاتفاق مباشرة مع أي من الشركات المدرجة في السوق لتوفير الخدمة علما أن موفر السيولة يلتزم بعدم ممارسة هذا النشاط على أي ورقة مالية مدرجة في السوق إلا بعد توقيع اتفاقية توفير سيولة مع مصدر الورقة المالية وموافقة السوق على ذلك.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تتيح الخدمة الجديدة لمصدري الأوراق المالية تكليف الشركات المرخصة بتقديم الخدمة لتوفير السيولة على ورقة مالية بعينها الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات السيولة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

ويأتي ترخيص سوق دبي المالي لصانعي السوق في أعقاب الترتيبات الأخيرة التي نقلت بموجبها هيئة الأوراق المالية والسلع جانبا من صلاحيات التراخيص للأسواق من بينها خدمة توفير السيولة التي يتعين أن يكون مقدمها صانعا للسوق بداية.

وقال حسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في السوق في تصريح صحفي له اليوم إن السوق لا تدخر جهدا من أجل توفير خدمات وآليات جديدة تتيح للمتعاملين التداول بنشاط وفاعلية في السوق.

وأشار إلى أن السوق قامت خلال الفترة الماضية بدراسة الجوانب المتعلقة بتفعيل خدمة توفير السيولة وتم إعداد قواعد تنظيمية متطورة لهذه الخدمة وفق أفضل الممارسات العالمية وفي سياق تنسيق تام مع الشركات المعتمدة.

وأوضح السركال أن خدمة توفير السيولة تمنح الشركات المدرجة أداة جديدة لتعزيز سيولة أسهمها وتنشيط التداول عليها وتحقيق توازن العرض والطلب عبر تكليف موفر للسيولة أو أكثر بتقديم هذه الخدمة ضمن اتفاقية ثنائية بين الجانبين.

وأضاف أن الكثير من الشركات تبدي اهتماما كبيرا بتوفير الخدمة وهناك مزيد من الشركات التي ستنضم إلى "شعاع كابيتال" والرمز "كابيتال" في المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الخدمة وتحقيق النفع للشركات المدرجة والمستثمرين والوسطاء على حد سواء.

من جهته ذكر جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال أن أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة ذات الأساسات القوية تشهد غالبا انخفاضا في أحجام التداول وضعفا في مستوى السيولة، مضيفا " ويمكننا من خلال دورنا كصانع سوق المساعدة في تحفيز تدفق السيولة لأسهم هذه الشركات عبر تعزيز مستوى الوعي بها ".

ونوه بأن تعيين "شعاع" للقيام بهذه المهمة يشكل مصدر دخل إضافي لها وأن خبرتها في هذا المجال مدعومة بامتلاكها التقنيات المالية المتطورة يتيح لها تقديم خدمة متميزة للشركات عبر دورها في تعزيز تدفق السيولة وتحقيق استقرار الأسعار لما بعد الاكتتابات العامة الأولية كما تتطلع الشركة إلى لعب دور رئيس في تعزيز مستويات سيولة الأسواق في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الأخرى.

من جانبه وصف عبد الهادي السعدي الرئيس التنفيذي للعمليات في "الرمز كابيتال" مشاركة الشركة مع سوق دبي المالي في تطوير الأدوات والتقنيات المالية المتقدمة بأنها خطوة رئيسة ومهمة تجاه تنمية بيئة أسواق رأس المال لتصبح أكثر تطورا.

وأشار إلى أن صناعة السوق تعد آلية أساسية لأسواق رأس المال ومتطلب رئيس لتعزيز مستوى الكفاءة وكذلك زيادة نشاط الأسواق لتتسم بأفضل المعايير الرئيسة لتداول المؤسسات المالية.

يذكر أنه وفقا لنظام توفير السيولة المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع فإنه ينبغي ألا تزيد نسبة ملكية موفر السيولة من الورقة المالية محل اتفاقية توفير السيولة في أي وقت على ما نسبته خمسة في المائة من أسهم الشركة المدرجة ويجوز أن يكون للورقة المالية الواحدة أكثر من موفر سيولة بعد موافقة السوق.