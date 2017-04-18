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أسواق

سهم اعمار يقفز الى 7.47 درهم وسط تباين إغلاق مؤشرات الإسواق الإماراتية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 18 إبريل 2017
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سهم اعمار يقفز الى 7.47 درهم وسط تباين إغلاق مؤشرات الإسواق الإماراتية

ارتفعت وتيرة التحسن في سوق دبي المالي خلال جلسة اليوم في حين ساهمت عمليات جني أرباح طبيعية بالضغط على سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك عقب الصعود القوي الذي سجله أمس.

 

 

وجاء الإرتفاع في سوق دبي بدعم من سهم اعمار الذي قفز الى 7.47 درهم بنمو نسبته 3.3% وبذلك فقد بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر عقب اقرار الجمعية العمومية للشركة للتوزيعات على المساهمين الى جانب الإعلان عن توجهات ايجابية في استراتيجة عمل الشركة خلال الفترة القادمة، حسب ماورد في وكالة أنباء الإمارات.

 

 

وانعكس الأداء الإيجابي لإعمار على غالبية أسهم القطاع العقاري وصعد سهم الإتحاد العقارية بنسبة 2.1% بالغا 0.967 درهم.. كما ارتفع سهم ديار الى 0.548 درهم.

 

 

وتصدر سهم مجموعة "جي أف أتش " قائمة الأكثر نشاطا بتداولات تجاوزت قيمتها 118 مليون درهم مرتفعا الى 2.26 درهم.

 

 

وقال وسطاء في السوق إن شهية التداول شهدت بعض التحسن بعد تواصل صدور أخبار ايجابية عن الشركات المدرجة حيث لوحظ تنفيذ عمليات شراء انتقائية على شريحة من الأسهم.. مؤكدين أن سهم اعمار نجح في بلوغ مستوى جيد بحسب معطيات التحليل الفني.

 

 

وفي تفاصيل حركة المؤشرات العامة فقد أرتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.92% بالغا 3495 نقطة .. وفي مقابل ذلك انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.11% مغلقا عند 4494 نقطة.

 

 

ويظهر الرصد اليومي للتعاملات تسجيل المزيد من التحسن في شهية التداول وارتفعت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين الى نحو 530 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 287 مليون سهم نفذت من خلال 4735 صفقة.

 

 

وبرغم التباين في اغلاق مؤشرات السوقين إلا أن الأسهم الرابحة واصلت تفوقها على المتراجعة حيث أرتفعت أسعار أسهم 29 شركة من إجمالي أسهم 62 شركة جرى تداولها اليوم في ما انخفضت أسعار أسهم 20 شركة وحافظت أسهم 13 شركة على مستوياتها السابقة.

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