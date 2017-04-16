بنوك السعودية تهبط بفعل دعوى أمريكية والعقارات تضغط على أبوظبي

دفعت أسهم أكبر بنكين سعوديين مدرجين بورصة المملكة للانخفاض يوم الأحد بفعل أنباء أن شركات تأمين أمريكية أقامت دعوى قضائية بحقهما تتعلق بهجمات 11 سبتمبر أيلول 2011 بينما ضغطت أسهم القطاع العقاري ودانة غاز على سوق أبوظبي، وفق رويترز.

وتراجع سهم مصرف الراجحي 2.3 بالمئة وسهم البنك الأهلي التجاري 2.4 بالمئة بعد القضية التي رفعت مساء الأربعاء أمام محكمة مانهاتن من جانب أكثر من 12 شركة تأمين في أحدث تحرك لمقاضاة كيانات السعودية باعتبارها من بين المسؤولين عن الهجمات.

وتطالب شركات التأمين البنكين وشركات تابعة لأسرة أسامة بن لادن وعدة كيانات خيرية بتعويضات قدرها 4.2 مليار دولار.

وهبطت أسهم البنوك عموما لتدفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية إلى الانخفاض بنسبة واحد بالمئة.

ومن المتوقع أن يعلن البنك الأهلي التجاري نتائجه المالية يوم الاثنين.

وفي أبوظبي تراجع سهم دانة غاز 4.4 بالمئة في حجم تداول مرتفع جدا بعدما أظهر اجتماع لمجلس الإدارة يوم الخميس أن الشركة لا تزال تواجه أزمة حادة في السيولة النقدية نظرا لمستحقاتها المتأخرة في مصر. وقالت دانة في فبراير شباط إن مستحقاتها لدى مصر بلغت 265 مليون دولار في 31 ديسمبر كانون الأول 2016.

ودرس مجلس إدارة الشركة أيضا إعادة هيكلة صكوك.

وواصلت أسهم شركات التطوير العقاري، التي شكلت أكبر ضغط على السوق في نهاية الأسبوع الماضي، دفع المؤشر العام للانخفاض مع قيانم المستثمرين بالبيع لجني الأرباح نظرا لخيبة الأمل من ضعف أسعار العقارات في الإمارة في الربع الأول من العام.

وتراجع سهم الدار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في أبوظبي 2.7 بالمئة. والسهم منخفض نحو 5.3 بالمئة منذ يوم الأحد الماضي.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 بالمئة.

وارتفع سهم بنك الكويت الوطني 1.5 بالمئة بعدما سجل البنك زيادة 8.1 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام إلى 85.4 مليون دينار (280.78 مليون دولار) متجاوزا بقليل تقديرات اثنين من المحللين عند 83.3 مليون و84 مليونا على الترتيب.

وعزا البنك الزيادة في صافي الربح إلى ارتفاع صافي دخل الفائدة والدخل من التمويل الإسلامي نتيجة للنمو القوي في في حجم الأعمال.

لكن مؤشر سوق الكويت تراجع 0.6 بالمئة. وانخفض سهم مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 3.5 بالمئة.

وواصل مؤشر سوق دبي خسائره ليتراجع 1.6 بالمئة مسجلا أكبر هبوط في يوم واحد منذ 13 فبراير شباط مع انخفاض 32 سهما وصعود سهمين فقط.

وتراجعت أسهم شركات البناء مع هبوط سهم أرابتك 9.7 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق بينما انخفض سهم دريك آند سكل 7.3 بالمئة.

وغاب معظم مديري الصناديق الأجنبية عن جلسة التداول يوم الأحد نظرا لعطلة عيد القيامة.