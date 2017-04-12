أفريكا فاينانس كوربوريشن تصدر سندات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار صالحة لمدة 7 سنوات

أصدرت مؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن (AFC) وهي مؤسسة إفريقية متعددة الأطراف تعمل في مجال التمويل الإنمائي وتطوير المشاريع، سندات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار صالحة لمدة 7 سنوات. وقد تم تسعير هذه السندات الممتازة غير المضمونة الذي يبلغ العائد عليها 3.875% ليصل إلى 4.000% وتكون مستحقة الدفع في أبريل 2024.

وحظيت هذه السندات الأجنبية باهتمام عالمي بالغ، فقد بلغ حجم الطلب عليها 2.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز حوالي 5 أضعاف حد الاكتتاب من 231 مستثمرًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة.

وقبل إصدار السندات، أطلقت مؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن حملة ترويجية في لندن وهونج كونج وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

وتعد هذه السندات الإصدار الثاني من السندات الأجنبية المعيارية في إطار برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادر عن الشركة والبالغ حجمه 3 مليارات دولار.

وقد حصلت السندات على التصنيف A3 من شركة موديز لخدمات المستثمرين وهو ما يتماشى مع تصنيف جهة الإصدار الخاصة بمؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن.

وستُدرج السندات في البورصة الأيرلندية. وقد تم توزيع هذه السندات على المستثمرين في أوروبا (29%) والولايات المتحدة (25%) والمملكة المتحدة (24%) وآسيا (18%) والشرق الأوسط (4%).

ومؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن هي المؤسسة الإفريقية للتمويل الإنمائي الثانية الوحيدة التي أصدرت هذه السندات الأجنبية والتي تكون مستحقة بعد مرور أكثر من 5 سنوات، مما يعكس الوضع الائتماني القوي للمؤسسة وقدرتها على التوفيق بين تمويل استثمارات البنية التحتية متوسطة وطويلة الأجل.

وتعليقًا على هذا الإصدار، قال أندرو آلي: "لقد التزمت مؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن على مدار السنوات العشر الماضية بالاستثمار في المشاريع التي تدفع النمو والتنمية المستدامين في أفريقيا. وخلال ذلك الوقت، استثمرنا أكثر من 4 مليارات دولار في 28 دولة إفريقية. وأضاف "والسر في تحقيق ذلك هو أنشطتنا الخاصة بجمع الأموال في جميع أنحاء العالم، وتعزيز فرص الاستثمار الحقيقي في البنية التحتية الإفريقية".



