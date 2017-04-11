"دبي الإسلامي" يرتفع بعد إعلان نتائج الربع/1 وسيولة هزيلة في بورصات المنطقة

حققت أسهم بنك دبي الإسلامي أداء متفوقا على معظم نظيراتها في المنطقة يوم الثلاثاء بعدما سجل المصرف نموا بأكثر من عشرة بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام بينما كانت السيولة السوقية في بورصات الشرق الأوسط هزيلة بشكل عام، وفق رويترز.

وقال متعاملون إن مستثمري الأجل الطويل من المؤسسات أحجموا عن المشاركة في ضوء تنامي المخاطر السياسية في المنطقة.

وزاد سهم دبي الإسلامي 0.9 بالمئة بعدما سجل المصرف صافي ربح عائدا إلى المساهمين في الربع الأول بلغ مليار درهم (272.3 مليون دولار) بزيادة 14 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

ودبي الإسلامي هو أول مصرف في المنطقة يعلن أرباحه الفصلية.

ورغم ذلك أغلقت سوق دبي التي يجري فيها تداول أسهم البنك مستقرة مع هبوط 18 سهما وصعود ثمانية غير سهم بنك دبي الإسلامي.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 بالمئة مع تراجع سهم بنك الخليج الأول المندمج حديثا 0.5 بالمئة بعدما كان واحدا من الأسهم التي حققت أفضل أداء الأسبوع الماضي.

وهبط سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.3 بالمئة بفعل مبيعات لجني الأرباح. وانخفض حجم تداول أسهم طاقة بشكل كبير عن المستويات المرتفعة للغاية التي شهدها على مدى الأسبوع السابق.

وصعد سهم طاقة 1.7 بالمئة يوم الإثنين. وشهد السهم تقلبات منذ الأسبوع الماضي حينما أعلنت الحكومة عن زيادة حصتها في الشركة.

وفي السعودية ضغطت أسهم البنوك على المؤشر الرئيسي للسوق الذي نزل 0.4 في المئة. وانخفض سهم البنك الأول 0.9 في المئة.

وتراجع سهم السعودية للأسماك 1.4 في المئة بعدما سجلت الشركة خسارة صافية في الربع الأول بلغت 9.2 مليون ريال (2.45 مليون دولار) بأقل قليلا من خسارة قدرها 9.6 مليون ريال في الفترة المماثلة قبل عام لكن المبيعات هوت 43.7 بالمئة على أساس سنوي.

وقفز سهم الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) 8.1 بالمئة في تداول مكثف غير معتاد وكان الأفضل أداء في قائمة المؤشر السعودي.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.7 بالمئة مع تراجع سهم أوريدو للاتصالات 2.4 في المئة وكان الأسوأ أداء في السوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.2 في المئة مع صعود أكثر قليلا من نصف الأسهم المدرجة. وقفز سهم العربية للأسمنت 4 بالمئة وكان الأفضل أداء في السوق.

وتراجع المؤشر 1.9 في المئة على مدى الجلستين السابقتين بعد تفجيرين في كنيستين في مصر أسفرا عن مقتل 44 شخصا على الأقل يوم الأحد.