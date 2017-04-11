"ناسداك دبي" تتوسع في سوق عقود الأسهم المستقبلية بضم ثلاث شركات جديدة

أضافت بورصة ناسداك دبي اليوم أسهم كل من بنك أبوظبي الوطني "NBAD" وسوق دبي المالي "DFM" وشركة دبي للاستثمار "DIC" إلى سوق عقود الأسهم المستقبلية ليرتفع بذلك عدد الشركات الإماراتية الرائدة التي يجري تداول العقود المستقبلية على أسهمها إلى /12/ شركة.

وتتولى شركة "شعاع كابيتال" تقديم خدمات صناعة السوق المتعلقة بالعقود المستقبلية لأسهم الشركات الإضافية الثلاث علما بأن الشركة تقدم خدمات صناعة السوق المتعلقة بجميع العقود المستقبلية منذ افتتاح السوق في الأول من سبتمبر /2016/.

وكان قد تم إضافة أسهم كل من بنك أبوظبي الوطني وسوق دبي المالي ودبي للاستثمار إلى السوق في الثاني من الشهر الحالي، وفق وكالة أنباء الإمارات، علما بأن بنك أبوظبي الوطني يعد أكبر كيان مصرفي في الإمارات العربية المتحدة بعد عملية دمجه مع بنك الخليج الأول حيث سيطلق على الكيان المدمج اسم "بنك أبوظبي الأول".

وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي في تصريح صحافي له اليوم إن إضافة ثلاث من أبرز الشركات الإماراتية التي يتم تداول أسهمها على نطاق واسع تضفي مزيدا من العمق والاتساع على سوق ناسداك للعقود المستقبلية وذلك في ظل الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين إزاء تلك العقود باعتبارها أداة للتحوط والاستثمار.

وأضاف أنه سيكون بإمكان المستثمرين استغلال مزايا تعزيز الاستثمار والقدرة على تحقيق مكاسب سواء كانت الأسهم الأساسية تنخفض أو ترتفع مع توسع السوق أكثر خلال الأسابيع والأشهر القادمة بما في ذلك إضافة مؤشرات أسعار الأسهم.

يذكر أنه تم تداول أكثر من مليون و/140/ ألف عقد في سوق ناسداك للعقود المستقبلية منذ افتتاحها إذ يضم العقد الواحد /100/ سهم وارتفعت التداولات إلى /184/ ألف عقد في الشهر الماضي بزيادة نسبتها /14/ في المائة مقارنة بالشهر السابق له .

وكان أكثر الوسطاء نشاطا حسب القيمة في السوق خلال الشهر الماضي شركة "مينا كورب" يليها "الصفوة مباشر" فشركة "المتكاملة للأوراق المالية".

وتنضم أسهم بنك أبوظبي الوطني وسوق دبي المالي ودبي للاستثمار إلى أسهم تسع شركات رائدة أخرى مدرجة في الإمارات يتم تداول العقود المستقبلية على أسهمها في السوق وتشمل بنك أبوظبي التجاري والدار العقارية وأرابتك القابضة وموانئ دبي العالمية وبنك دبي الإسلامي و"دبي باركس آند ريزورتس" وإعمار العقارية ومجموعة اتصالات بالإضافة إلى الاتحاد العقارية.

وتخطط ناسداك دبي لتوسيع سوقها للعقود المستقبلية على مراحل بما في ذلك العقود المستقبلية والخيارات المتعلقة بأسهم الشركات الأخرى المدرجة في بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى العقود المستقبلية في مؤشرات أسعار الأسهم.