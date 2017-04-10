تراجع معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط لكن طاقة أبوظبي يتألق

تراجعت معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط في تعاملات منخفضة يوم الاثنين مع إحجام صناديق المؤسسات عن المشاركة بفعل المخاطر الجيوسياسية لكن سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) واصل صعوده بعدما زادت حكومة الإمارة حصتها في الشركة الأسبوع الماضي، حسب رويترز.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 بالمئة مع انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول 0.9 بالمئة مسجلا خسائر لثلاث جلسات متتالية.

كانت أسهم بنك أبوظبي الأول الذي أصبح الآن أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول تفوقت الأسبوع الماضي مع قيام صناديق الأسواق الناشئة بتعديل الأوزان في محافظها في ضوء الاندماج الذي أفرز البنك.

لكن سهم طاقة ارتفع 1.7 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته في خمسة أشهر ومتقدما على معظم الأسهم الأخرى في المنطقة.

واجتذبت أسهم طاقة اهتماما منذ الأسبوع الماضي حينما زادت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حصتها في الشركة التي تتكبد خسائر إلى 74 بالمئة بعد أيام من منحها أرضا ربما تسهم في محو خسائرها.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.5 بالمئة في أدنى حجم تداول يومي خلال أسبوع. وتراجع سهم إعمار العقارية الشركة المشيدة لأعلى برج في العالم 0.5 بالمئة بينما هبط سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة.

وقال مدير صندوق بدبي "سيدفع الغموض بشأن ما سيحدث بين الولايات المتحدة وسوريا وتزايد هجمات الدولة الإسلامية في مصر كثيرا من مديري الصناديق إلى الابتعاد عن الأسهم حاليا."

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مستقرا مع صعود 74 سهما وهبوط 68 سهما.

وكانت أسهم الشركات التي تركز على السوق المحلية من بين الأسهم الأفضل أداء مع صعود سهم المتحدة للاكترونيات 6.5 بالمئة. وشهد السهم تقلبات منذ تحولت الشركة إلى تسجيل ربح صاف في الربع الأول من العام مقابل خسارة صافية في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وزاد سهم أسواق عبد الله العثيم التي تدير متاجر تجزئة 2.1 بالمئة.

واتسم أداء أسهم البنوك بالضعف بشكل عام مع تراجع سهم البنك الأهلي التجاري 0.3 بالمئة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة مبددا مكاسبه أثناء الجلسة.

وهبط سهم صناعات قطر المنتجة للسلع الأولية 0.7 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 بالمئة بعدما هبط 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وانخفض سهم جلوبال تليكوم 4.7 بالمئة مسجلا أسوأ أداء على المؤشر.

لكن بيانات البورصة أظهرت أن الصناديق الأجنبية اشترت أكثر مما باعت اليوم حيث سجلت بعض الأسهم التي تفضلها تلك الصناديق أداء أفضل من مؤشر السوق. وزاد سهم البنك التجاري الدولي 0.9 بالمئة