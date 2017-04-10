ناسداك دبي تطلق منصة "ذا ماركت سايت" لاستضافة الفعاليات المالية

أعلنت بورصة ناسداك دبي ـ ومقرها مركز دبي المالي العالمي ـ اليوم أنها تستعد لإطلاق منصة رائدة لاستضافة فعاليات سوق رأس المال وقطاع ريادة الأعمال والاقتصاد يحمل اسم "ذا ماركت سايت" وذلك خلال الربع الأول من العام القادم.

وذكرت ناسداك دبي في بيان صحافي صدر عنها أن "ذا ماركت سايت" ـ الذي يقع في مركز دبي المالي العالمي ـ يضم مساحة متميزة ومتقدمة تكنولوجيا لاستضافة كبرى الفعاليات الخاصة بالشركات وإقامة الندوات إضافة إلى مرافق البث التلفزيوني.

وأضافت أن "ذا ماركت سايت" يقدم تسهيلات رفيعة المستوى لإعداد تقارير وافية عن الأخبار المالية والتجارية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال التعاون بين ناسداك دبي وشركات البث التلفزيوني الدولية والإقليمية إذ يعمل هذا التعاون على تعزيز التغطية الإعلامية لأسواق رأس المال والمشهد الاقتصادي في المنطقة، وفق وكالة أنباء الإمارات.

ويستضيف "ذا ماركت سايت" أيضا احتفاليات لقرع جرس السوق من شأنها استقطاب أنظار العالم عبر هذا الموقع المتطور حيث يستطيع كبار المديرين التنفيذيين الاحتفال بعمليات الاكتتاب العامة وغيرها ويوفر للأفراد والمؤسسات منصة رائدة يمكنهم من خلالها الكشف عن تطورات أعمالهم وغيرها من الأحداث الرئيسة ومشاركة أخبارهم مع العالم.

وأكدت البورصة في بيانها أن الندوات والاجتماعات والمنتديات التعليمية التي ستعقد في "ذا ماركت سايت" من قبلها وغيرها من الجهات ستوفر منصة فكرية رائدة في الموضوعات التي تهم المجتمع المالي ومجتمع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها بما في ذلك التمويل الإسلامي وابتكارات فئات الأصول وسبل تعزيز العلاقات التجارية والمالية العالمية.

وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لشركة ناسداك دبي إن "ذا ماركت سايت" سيلبي الاحتياجات المتزايدة لوجود مرافق متطورة للفعاليات والريادة الفكرية والمعلومات مع التوسع السريع الذي تشهده الأسواق المالية في المنطقة من حيث الحجم ومستوى التطور.

ولفت إلى أن مركز دبي المالي العالمي يعد مركزا رائدا للأسواق المالية في المنطقة ما يجعله المكان المثالي لموقع "ذا ماركت سايت" الذي تطلقه ناسداك دبي كمنصة لبث أخبار قطاع الأعمال والمال فضلا عن استضافة حلقات النقاش والندوات حول الاقتصاد والخدمات المالية وقطاع الأعمال.

وأفاد البيان بأن "ذا ماركت سايت" يعد إضافة جيدة ومتميزة إلى البنية المتطورة لمركز دبي المالي العالمي ما يتيح الفرصة لأكثر من /1600/ شركة مسجلة ونشطة و/21/ ألفا و/600/ مهني في المركز إضافة إلى الكثير من الزوار للاستفادة من هذا الموقع المتطور.

وسيمكن "ذا ماركت سايت" المركز من تعزيز مكانته كمنصة مستقرة ومبتكرة للشركات المالية للوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع في المنطقة وبوابة رئيسة للنمو عبر الممر الجنوبي-الجنوبي.

ولعب مركز دبي المالي العالمي دورا أساسيا في صياغة قطاع الخدمات المالية ليس في دولة الإمارات فحسب بل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي تمثل مجتمعة سوقا قيمتها /7.4/ تريليون دولار.

واعتبر عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي في تصريح صحافي له اليوم إطلاق "ذا ماركت سايت" إنجازا وتطورا كبيرا لناسداك دبي والمتعاملين في السوق حيث سيعد أحد المرافق التي سيتم استضافتها في البنية التحتية الحالية لمركز دبي المالي العالمي.

وتأسست ناسداك دبي عام /2005/ وتضم شركاتها المدرجة مجموعة من الشركات العالمية والإقليمية وقاعدة من المستثمرين العالميين والإقليميين كما تشمل المبادرات الإقليمية الفريدة التي أطلقتها البورصة "سوق الأسهم الآجلة" التي افتتحت في سبتمبر من العام الماضي.