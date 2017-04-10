عمومية "اتصالات" توافق على توزيع 80 فلس للسهم عن عام 2016

صادقت الجمعية العمومية لـ"مجموعة اتصالات" خلال اجتماعها السنوي اليوم في مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي على اقتراح مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح إجمالية على المساهمين بواقع 80 فلساً عن السهم الواحد عن السنة المالية 2016 كاملة.

وعرضت اتصالات أبرز التطورات المالية والتشغيلية للعام 2016:وقالت أن عدد مشتركي "مجموعة اتصالات" الإجمالي إلى 162 مليون مشترك، فيما وصلت قيمة الإيرادات الموحدة إلى 52.4 مليار درهم، وبنمو سنوي بلغت نسبته 2%.

كما وصلت قيمة الأرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 26.3 مليار درهم، بهامش نسبته 50%. ، وبلغت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي 8.4 مليار درهم، نتج عنه هامش أرباح صافية نسبته 16%، ونسبة نمو سنوية بلغت 2%.

وتم توزيع أرباح بقيمة 40 فلساً للسهم، لتصبح الأرباح النقدية الإجمالية الموزعة للسنة 2016 الكاملة 80 فلساً للسهم، وهو ما يمثل توزيع أرباح بنسبة 83%. ، وأكدت كل من وكالتي التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز جلوبل"، و"موديز" التصنيف الائتماني المرتفع لــ "مجموعة اتصالات" والبالغ. AA-/Aa3 .

واستحوذت "مجموعة اتصالات" على رخصة خدمات الجيل الرابع 4G في مصر، وعلى رخصة خدمات الجيل الثالث 3G في توغو، بالإضافة إلى الاستحواذ على رخصة شاملة في ساحل العاج.

كما أكملت "مجموعة اتصالات" عملية بيع حصتها في شركة "اتصالات كنار" في السودان في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز محفظة أعمالها.

وتم إطلاق وحدة أعمال جديدة "اتصالات ديجيتال" للإشراف على مشاريع التحول الرقمي الخاصة بالمجموعة.

"وأجرت مجموعة اتصالات" تجري أول تجربة حية في المنطقة لشبكة الجيل الخامس 5G، وتطلق بنية تحتية سحابية كجزء من خططها المتعلقة بالأنظمة الافتراضية. وكذلك تم إعلان "مجموعة اتصالات" شريك رسمي للاتصالات والخدمات الرقمية لمعرض إكسبو دبي 2020.

"وسلمت مجموعة اتصالات" مشروع المدينة الذكية المتكامل لـلوجهة الترفيهية "دبي باركس آند ريزورتس" التي تم افتتاحها في عام 2016.

"وأطلقت مجموعة اتصالات تجارياً خدمة الاتصال الصوتي عبر شبكة الجيل الرابع VoLTE لتوفير مكالمات صوتية ومرئية بتقنية الوضوح العالي HD. وأخيرا تم توسيع محفظة خدمات التجارة عبر الهاتف المتحرك من خلال إطلاق خدمة "محفظة اتصالات" في دولة الإمارات العربية المتحدة.



