Arabian business
أسواق

سوق أبوظبي العالمي يقر تعديل متطلبات رأس مال مدراء صناديق الاستثمار الجماعي

أريبيان بزنس
الاثنين، 10 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
سوق أبوظبي العالمي يقر تعديل متطلبات رأس مال مدراء صناديق الاستثمار الجماعي
اعتمدت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي هيكلية معززة لمتطلب رأس المال الأساسي، وذلك بعد الاطلاع على المتطلبات المفروضة في هيئات تنظيمية عالمية.

أقرت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي إجراء تعديلات على متطلبات رأس مال مدراء صناديق الاستثمار الجماعي اعتباراً من 10 أبريل الجاري، لتلبية احتياجات المشاركين في السوق، ولجعل المتطلبات الجديدة متوائمة مع معايير رأس المال المطبقة في أبرز المراكز المالية والهيئات التنظيمية الدولية بما يشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وتهدف التعديلات الجديدة المقررة لمتطلبات رأس المال لضمان احتفاظ شركات إدارة الصناديق المرخصة، بالموارد المالية التي تمكنهم من ممارسة أنشطتهم المنظمة كمنشأة عاملة، وتمكين الشركات في حال التعرض للإعسار المالي من إنهاء أعمالهم بشكل نظامي. وبموجب المتطلبات الجديدة فسيخضع مدراء صناديق الاستثمار الجماعي لمتطلبات رأس مال يتم تحديدها على أساس متطلب رأس المال الأساسي والبالغ 250 ألف دولار أمريكي، أو على أساس الحد الأدنى لرأس المال القائم على الإنفاق في حال كان أعلى من متطلب رأس المال الأساسي.
واعتمدت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي هيكلية معززة لمتطلب رأس المال الأساسي، وذلك بعد الاطلاع على المتطلبات المفروضة في هيئات تنظيمية عالمية، حيث شملت الهيكلية الجديدة تعديل متطلب رأس المال الأساسي لمدراء صناديق الاستثمار الجماعي للصناديق العامة ليصبح 150 ألف دولار، نظراً لحجم المخاطر الأعلى، ولأهمية توفر رأس المال الأساسي لدعم أنظمة وضوابط إدارة المخاطر اللازمة للامتثال مع الأحكام والأنظمة المعنية، في حين تم الإبقاء على متطلب رأس المال القائم على الإنفاق دون تغيير. كما أقرت السلطة متطلب رأس مال أساسي أقل لمدراء صناديق الاستثمار المعفاة وصناديق المستثمرين المؤهلين يبلغ 50 ألف دولار.
يذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي تواصل باستمرار مراجعة وتعديل أحكام وأنظمة خدماتها المالية لضمان تعزيز المكانة المتميزة لمنصة سوق أبوظبي العالمي، ودعم بيئته الحيوية والمتكاملة لممارسة الأعمال، بما يتماشى مع تطورات الأسواق المحلية والعالمية، والتزام السوق بتلبية كافة احتياجات ومتطلبات المشاركين فيه ومختلف الأطراف المعنية.


المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في أسواق

هبوط معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط والبورصة المصرية تتراجع

21 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في ثلاث جلسات

مؤشر "فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20" يقفز بنسبة كبيرة بلغت /13.6/ في المائة

ارتفاع زخم النشاط التجاري في الإمارات إلى أعلى مستوى في 2 عام

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ترسية عقدين بقيمة 1.7 مليار درهم لمشروع جديد في "ميدان ون" بدبي

انطلاق فعاليات مؤتمر دبي للسلع الثمينة بمشاركة أكثر من 400 مندوب

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »