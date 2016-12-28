صعود معظم البورصات العربية ودبي والسعودية تتراجعان

صعدت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها في عام ونصف، مع ترقب دخول اتفاق "أوبك" بشأن خفض الإنتاج حيز التنفيذ مطلع العام القادم.

وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدى الفجر للاستشارات المالية، ومقرها مصر: "قدمت أسعار النفط عامل دعم قوي لمعنويات المستثمرين في أسواق المال العربية وهو ما حفز المؤشرات والأسهم على الصعود لكن بنسب طفيفة".

وبحلول الساعة (13:02 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.04% إلى 56.12 دولاراً للبرميل.

وأضاف الشرشابي، في اتصال هاتفي وفق وكالة أنباء الأناضول: "كان هناك تراجع في أداء أسواق مثل السعودية ودبي ربما مع سعي المستثمرين لجني الأرباح وهو ما ضغط كثيرا على أداء بعض الأسهم القيادية."

وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.23% إلى 7240.66 نقطة وسط هبوط جماعي لأسهم البنوك والخدمات المالية يتصدرها "مصرف الراجحي" بنسبة 0.21%.

ونزلت بورصة الأردن بنحو 0.09% إلى 2172.84 نقطة مع تراجع أسهم القطاع الصناعي والخدمي بنسبة 0.36% و0.16% على التوالي.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.63% إلى 3519.71 نقطة مع نزول سهم "إعمار العقارية" القيادي بنحو 2.46%، كما هبطت أسهم "دبي للاستثمار" و"الاتحاد العقارية" و"أرابتك" بنحو 1.25% و0.87% و0.76% على الترتيب.

فيما صعد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.06% إلى 4471.57 نقطة، بفضل مكاسب أسهم قيادية مثل "إشراق العقارية" بنسبة 2% و"بنك الاتحاد الوطني" بنسبة 0.88% و"اتصالات" بنسبة 0.82%.

وصعدت بورصة مصر بعد هبوط دام لنحو ثلاث جلسات بفعل جني الأرباح، وزاد مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.64% إلى 12259.83 نقطة بفعل مشتريات الأجانب.

وارتفعت بورصة قطر بنحو 0.3% إلى 10336.05 نقطة مع صعود أسهم قطاعي الاتصالات والصناعة.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.17% إلى 1213.35 نقطة مع ارتفاع أسهم "بنك الخليج المتحد" بنسبة 2.34% و"مصرف السلام" بنسبة 1.89% و"المصرف الخليجي التجاري" بنسبة 1.41%.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.14% إلى 5753.36 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.38% إلى 379.33 نقطة، وتراجع مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنسبة 0.82% إلى 886.27 نقطة.

وجاءت بورصة مسقط على ارتفاع محدود، إذ صعد مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.07% إلى 5765.05 نقطة مع ارتفاع أسهم مثل "أسمنت عمان" بنسبة 3.04% و"الكابلات العمانية" بنسبة 2.68%.