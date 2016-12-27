السعودية تطلق سوقاً موازية للبورصة فبراير القادم

تعتزم شركة السوق المالية السعودية "تداول"، المشغل للبورصة المحلية إطلاق سوقاً موازية" في 26 فبراير من العام المقبل 2017، بهدف جذب شريحة جديدة من الشركات للبورصة بشروط أكثر مرونة.

والبورصة السعودية الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، تتكون من 15 قطاعاً حالياً فيما ستصبح 20 قطاعاً في يناير/ كانون ثاني 2017.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، ونقلته وكالة أنباء الأناضول، اليوم الثلاثاء، السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسية، من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.

ووفقا للائحة السوق الموازية، من المقترح أن يبلغ الحد الأدنى لقيمة الشركة السوقية 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار)، مقارنة بـ100 مليون ريال (27 مليون دولار) في السوق الرئيسية حالياً.

وستكون نسبة الأسهم التي تطرحها الشركات في السوق الموازية 20% من أسهمها، فيما تبلغ النسبة 30% في السوق الرئيسية، بينما يبلغ الحد الأدنى لعدد المساهمين في الشركات التي تنضم للسوق الموازية 50 مساهماً، مقارنة بـ 200 مساهم في السوق الرئيسية.