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البنوك تدفع بورصة السعودية لأعلى مستوى هذا العام وأداء ضعيف لباقي أسواق الخليج

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016
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البنوك تدفع بورصة السعودية لأعلى مستوى هذا العام وأداء ضعيف لباقي أسواق الخليج

(رويترز) - دفعت أسهم البنوك البورصة السعودية اليوم الثلاثاء للصعود إلى أعلى مستوياتها هذا العام بينما شهدت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى تحركات محدودة في تعاملات هادئة مع غياب بعض المستثمرين الأجانب في عطلتي عيد الميلاد والعام الجديد.

 

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3 بالمئة إلى 7257 نقطة في أكبر حجم تداول في أسبوعين. وصعد المؤشر فوق مستوى مقاومة فنية عند 7235 نقطة وهو ذروة ارتفاعه منذ بداية العام والذي سجله في أوائل ديسمبر كانون الأول.

 

 

وزاد مؤشر قطاع البنوك 1.8 بالمئة مع صعود سهم البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة 2.1 بالمئة. وسجلت البنوك أداء أقل من السوق في رد الفعل الأولي على ميزانية الحكومة لعام 2017 في بداية الأسبوع حينما تركز النشاط على قطاعات أخرى من بينها البتروكيماويات.

 

 

وأبدى محللون نظرة إيجابية بشكل عام تجاه الميزانية لأنها جاءت توسعية بشكل طفيف رغم أنها تضمنت مزيدا من الخفض في العجز. لكن من المتوقع أن يكون المناخ الاقتصادي صعبا العام القادم بسبب إجراءات تقشفية جديدة.

 

 

وارتفع سهم السعودية للكهرباء 1.8 بالمئة. وتلقى السهم دعما من خطط في الميزانية لزيادة أسعار الكهرباء قبل نهاية العام.

 

 

وتركز جزء كبير من النشاط على الأسهم من الفئتين الثانية والثالثة التي يفضلها المستثمرون الأفراد المحليون ومن بينها سهم تهامة للإعلان الذي قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 بالمئة. وتم استئناف تداول أسهم تهامة هذا الأسبوع بعد تعليق تداولها بسبب تأخر الشركة في إعلان نتائجها المالية.

 

 

وفي دبي تراجع مؤشر السوق 0.3 بالمئة مع هبوط سهم دي.إكس.بي إنترتينمنتس 1.5 في المئة. وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 بالمئة مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 0.9 في المئة.

 

 

واستقر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في تداول مكثف وكان المستثمرون الأجانب مشترين صافين للأسهم بفارق بسيط.

 

 

وقفز سهم شركة غاز مصر 5.3 بالمئة بعدما توقعت الشركة انخفاضا في صافي الربح لكن مع إيرادات أعلى في 2017.

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