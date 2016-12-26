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أسواق

"سوق أبوظبي" يطبق خدمة البيع على المكشوف بداية 2017

أريبيان بزنس
الاثنين، 26 ديسمبر 2016
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"سوق أبوظبي" يطبق خدمة البيع على المكشوف بداية 2017

بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية التعريف بخدمة البيع على المكشوف فنيا من خلال عقد لقاءات مع شركات الوساطة في أبوظبي ودبي وذلك تمهيدا لتطبيقها مع بداية العام المقبل.

وقال سعادة راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن هذه الخدمة الجديدة تعد جزءا من برنامج متصل لتحديث وتوسعة وترقية السوق تستهدف تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط مع رفع مستوى السيولة الاستثمارية ومواكبة الأسواق العالمية بما يعزز القدرة على استقطاب المستثمرين الأجانب المتمرسين في الأدوات الحديثة.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تتمثل عمليات البيع على المكشوف الفني في إعطاء المستثمر فرصة بيع ورقة مالية لا يمتلكها على أن يلتزم بتوفيرها خلال فترة التسوية وذلك بهدف تحقيق أرباح تنتج عن الاستفادة من فرق السعر حال انخفاض الأسعار.

 

 

ويستفيد من هذه الخدمة الجديدة كما يقول البلوشي شركات الوساطة لصالح عملائها وصانع السوق لنفسه فقط وكذلك أي جهة يراها السوق تتمتع بالكفاءة لهذه الخدمة التي جرى تعزيزها بآلية تنظيم للتطبيق المتدرج فالسوق من طرفه يفصح وينشر الأوراق المالية المدرجة المسموح ببيعها على المكشوف.

 

 

وقد جاء الانتقال الأخير في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مصاف الأسواق الرقمية ليضمن توصيل هذه الإفصاحات لكل من يعنيه الأمر مع القدرة على تحقيق التقييم والمراجعة الدورية للأوراق المالية المسموح ببيعها على المكشوف وهو ما سيفعله السوق كل ستة أشهر.

 

 

وفي حال تغيرت حالة الأوراق المالية إلى غير المسموح ببيعها على المكشوف فإن السوق كما قال البلوشي يمنح الحسابات المكشوفة فرصة تسليم الأوراق المالية المباعة بموجب هذا النظام في يوم التسوية.

 

 

وشدد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية على الأهمية التي يوليها السوق لإجراءات الضبط والشفافية وهي التي تميّز بها سوق أبوظبي وجعلته يرتقي إلى قائمة الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن حسابات التداول للمسموح لهم بالبيع على المكشوف هم أصحاب حسابات التداول بالهامش فقط والمستثمرون الحاصلون على موافقة السوق للتداول بآلية البيع على المكشوف الفني إضافة إلى الصناديق الاستثمارية وصناديق المؤشرات المتداولة والمستثمرين المؤسساتيين وعملاء الحافظ الأمين وصناع السوق علماً بأن الباب يبقى مفتوحاً لانضمام من يتثبت السوق من طبيعته ومهنته المالية والاستثمارية.

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