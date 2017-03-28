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ريادة

الإمارات في الصدراة مع زيادة 287﻿ % لتمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط﻿ عام 2016

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 مارس 2017
الإمارات في الصدراة مع زيادة 287﻿ % لتمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط﻿ عام 2016

تصدرت الإمارات العربية المتحدة مركز الشركات الناشئة الرقمية الأول إذ استحوذت على أكبر عدد صفقات بلغ 27 صفقة وأكبر مبلغ من التمويل بلغ 764 مليون دولار، يليها من حيث التمويل الأردن بـ 16.3 مليون دولار، مصر بـ 13.2 مليون دولار ولبنان بـ 11.4 مليون دولار بحسب تقرير جديد.

وأظهر التقرير الصادر  عن مختبر ومضة للأبحاث بعنوان «الاستثمار في الشركات الناشئة: تطور البيئة الحاضنة في المنطقة العربية في عام 2016» أن تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط ازداد بنسبة 287%  ليتجاوز 815 مليون دولار عام 2016، مقارنة بالعام 2015.

 

يقول التقرير إن 50% من الاستثمارات توزعت على 4 قطاعات 20% منها في التكنولوجيا المالية، 14% في التجارة الإلكترونية، 8% في قطاع المأكولات و8% في السيارات. ويعلّق طارق فيصل، كاتب التقرير، أن «استثماراً من كل خمسة استثمارات كان من نصيب شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا الماليّة، وأن من أصل 10 شركات ناشئة، ثمة واحدة تعمل في هذا المجال».

 

كما تم إطلاق 15 مسرعة أعمال جديدة خُصصت أربع منها للتكنولوجيا المالية. 

 

تركزت نسبة متزايدة من التمويل على الاستثمار في مراحل متقدمة، حيث أن 4 مستثمرين جدد فقط من أصل 11 ركزوا على المرحلة التأسيسية فيما توزع المستثمرون الآخرون على المراحل المتقدمة. يلفت التقرير إلى أن 41% من الاستثمارات أتت من صناديق رأس المال في حين أن 29% أتت من استثمارات الشركات و9% من صناديق الأسهم الخاصة و7% من المؤسسات الداعمة بحسب ما نقلته صحيفة الاخبار.

 

تستحوذ مصر حالياً على أكبر حصة من استثمارات التمويل الأولي أو الاستثمارات التأسيسية (seed) ومن المتوقع أن تزداد استثمارات المراحل الأولى إلى 55.6 مليون دولار من خلال صندوقي تمويل مخصصين لدعم الشركات الناشئة.

 

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