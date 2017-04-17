مبادر يؤسس موقع انامهني.كوم "منصة للخدمات المهنية" في اليمن والدول العربية

تحاور أريبيان بزنس مع سعيد الفقيه مؤسس موقع أنا مهني عن تأسيس موقع يقدم خدمات مميزة للباحثين عن عمل من مهنيين فضلا عن الباحثين عن خدمات إحترافية مختلفة لحاجاتهم في العمل أو المنزل.

يتألف فريق الموقع من سعيد الفقيه - المؤسس والمدير التنفيذي، سمية ملهي - مسؤولة تطوير الويب، محمد العُمير - مسؤول تطوير تطبيقات الهاتف، اسامة الشامي - الشريك المؤسس ومسؤول التصميم، ماهر الرحومي - الشريك المؤسس ومسؤول العمليات، سلوى المُليكي - مسؤولة التسويق، ياسمين الخياط - مسؤولة المبيعات ..

يقول الفقيه مع تزايد معدلات البطالة وبارتفاع مخيف في اليمن خلال السنوات الماضية بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب الحرب وغيرها ااحظت تزايدا كثيفا لأعداد الشباب والعمالة وهم في الشوارع والطرقات العامة باحثين عن فرص عمل.

في الجهة المقابلة كان الزبائن الباحثين عن مهنيين متمكنين يقضون اوقات طويلة وجهد اطول في البحث عن مهني مناسب .. يعمل في الخلف فريق عمل مثابر وطموح يسعى لتغير البيئة اليمنية والمنطقة ايضا .

- ما هو موقع أنا مهني- وما الجديد الذي يقدمه ومتى تم انطلاق العمل فيه أمام الجمهور؟

انطلقت منصة انامهني.كوم في 05/05/2015 لتوفر فرص عمل للمهنيين في مختلف المجالات المهنية في (السباكة، الكهرباء، النجارة، الطلاء، الهندسة، الديكور، التمديدات وغيرها من المجالات) وذلك عن طريق ربطهم بأرباب عمل من (أفراد، شركات، مؤسسات، منظمات وغيرها) ليس لديهم الوقت الكافي للبحث عن مهنيين ذو كفاءة .. الجدير بالذكر ان التواصل بين المهنيين والأفراد يتم بدون قيود بين الطرفين ايضا بشكل مجاني حيث ويمكنهم تقييم المهنيين بكل شفافية وحرية .. ايضا انامهني لها شراكة قوية مع بعض منظمات المجتمع المدني في البلد لتدريب وتأهيل مهنيين شباب وربطهم بسوق العمل ..

- كيف يجني الموقع عوائده بالطريقة التي يعمل بها؟

يتميز انامهني.كوم بنموذج ربحي ذكي:

نظام الرصيد للمستخدم (مهني/ عميل/ مزود) (باقات إشتراك)

المساحات الاعلانية

خدمات مميزة:

خدمة مهنيات (تزويد عاملات محليات وأجنبيات في "الطباخة، أعمال منزلية، نظافة، رعاية وغيرها).

خدمة النقل للشركات والأفراد.

خدمة المهندس الذكي (صيانة واصلاح المولدات والانفرترات والاجهزة الالكترونية وميكانيكا سيارات).

خدمة جرين (تزويد وتركيب وصيانة أنظمة شمسية).

إستشارات مهنية.

نظام الخدمات المهنية المخصص للمنظمات، الشركات، والمؤسسات.

%30 من خدمات الـVIP ..

الإعلان المميز للمهني ..

-ما هي الجوانب التقنية المفيدة التي يقدمها الموقع؟ هل هناك استفادة من تقنية التعرف على المواقع الجغرافية أو تقييم لكل مهني ليستدل الزبائن على جودة الخدمة؟

كما تم الذكر سلفا بان العملاء يمكنهم تصفح بروفايلات المهنيين ايضا الى التقييمات واراء العملاء او المستخدمين السابقين عن كل مهني حيث ان التواصل بينهم يتم بدون اي قيود وبشكل مجاني .. بالاضافة هناك خوارزمية تتعقب اماكن العملاء حيث لايمكن للعميل طلب من خارج المدينة والدولة التي لايسكن/يقيم بها المهني .. فحاليا نعمل على النسخة الجديدة من تطبيق انامهني.كوم حيث يمكن للعميل طلب المهني استنادا على الخريطة او مكان تواجدة بالقرب منه ..

-أين ينشط الموقع وهل يمكن أن يتوفر في باقي الدول؟

الموقع نشط في اليمن في المدن (صنعاء، عدن، الحديدة، إب، حضرموت، حجة) ونطمح للتوسع الى المدن الاخرى في الجمهورية .. بنفس الوقت الموقع متاح للدول العربية ولدينا مستخدمين من (الامارات، السعودية، قطر، البحرين، الكويت) حيث لدينا اكثر من 3000 مهني مسجل من دولة مصر واكثر من 20000 مهني مسجل من دولة المغرب وسوف يتم العمل على آليه عمل تسويقية لنشر المنصة في دولتي المغرب ومصر للإقبال الكبير على الخدمة في نهاية العام الحالي ..

- هل هناك تقييم لسعر كل خدمة مثل اقتراح مبلغ معين يقارب ما هو متداول في السوق؟

تقييم قيمة الخدمة يتم بناءا على الفحص او النزول للكشف .. حيث ان كل خدمة تختلف في نوعية الاصلاح والمواد المتطلبة و المستخدمة من المهني والعميل ..

- ما دور الموقع من الجانب المالي أي هل يتم السداد لقاء الخدمات عن طريق الموقع؟

الجانب الربحي للموقع يتم فقط في تغذية ارصدة او حسابات المستخدمين ال3 في ارسال واستقبال الطلبات بمبالغ رمزية .. اما اذا كان الطلب مباشر للموقع يتم احتساب 3000 ريال يمني كمبلغ رسوم خدمة وهو النزول الميداني للعميل لفحص نوع الطلب ورفع تقرير من الشركة عن الطلب يحتوي على التكاليف كاملة ..

منذ إطلاق منصة انامهني.كوم 5/5/2015 وفرت المنصة اكثر من 1600 فرصة عمل مهنية لأكثر من 3000 طلب كما ان المنصة تعتبر الاولى من نوعها في الربط بين المهنيين والحرفيين وأصحاب العمل في اليمن ففي سنة 2016 حتى يومنا هذا ولّدت المنصة فرص عمل بقيمة أكثر من 15,300,000 مليون ريال يمني، فمن جانب المسؤولية الإجتماعية لدى منصة انامهني.كوم شراكة قوية مع بعض منظمات المجتمع الدولي في اليمن وتعمل على تدريب المهنيين الشباب في صقل المهارات وممارسة العمل المهني حيث وقامت المنصة بتدريب اكثر من 317 مهني في عدة مجالات مهني.