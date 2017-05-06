أبوظبي تتصدر الوجهات السياحية في الإمارات

حافظت أبوظبي على صدارتها لأفضل الوجهات السياحية في الإمارات تحقيقا لرضا نزلاء المنشآت الفندقية وفقا لنتائج تقرير أوليري المتخصص في بيانات واحصاءات قطاع السياحة والفنادق.

وأكدت نتائج التقرير، وفق وكالة أنباء الإمارات، مكانة أبوظبي الرائدة بين الوجهات السياحية في الشرق الأوسط بعدما سجلت 82.8 نقطة على مؤشر التجربة العامة للنزلاء مقابل 82.2 نقطة في تقرير 2016 .

وأشار الزوار إلى أن الغرف الفندقية في أبوظبي تعد الأكثر نظافة والأفضل في الشرق الأوسط مشيدين بمستوى جودة الخدمة من خلال تحقيق 91 من 100 نقطة على مؤشر النظافة و89.4 و89.3 نقطة في جودة الغرف والخدمة على التوالي.

وأظهرت النتائج أن أبوظبي توفر إحدى أفضل تجارب نزلاء المنشآت الفندقية في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب صدارتها الوجهات السياحية في دولة الإمارات، وفي حال تصنيفها كوجهة منفردة بحد ذاتها تأتي أبوظبي في المركز الثاني خلف قبرص.

وحظيت أبوظبي بما يزيد على 160 ألف مراجعة ومشاركة من النزلاء وهو ما يعكس موقعها كوجهة سياحية مفضلة ومتميزة للزوار من رجال الأعمال والأزواج والعائلات.

وأبدت هذه الفئات بشكل خاص ارتياحها لمستويات الخدمة والجودة التي استمتعت بها في أبوظبي.. ونوه التقرير في هذا الصدد إلى أن جميع فئات المسافرين راضون جدا عن إقامتهم في الإمارة.

وأشاد الزوار بالقيمة الإجمالية للخدمات مقارنة بالإنفاق مع حصول أبوظبي في هذا المؤشر على 85.7 نقطة إلى جانب 88.6 نقطة لموقعها المتميز مقابل 87.9 في التقرير السابق.

ويعتمد تقرير أوليري لـ"تجربة النزلاء في الشرق الأوسط" على بيانات جمعتها المؤسسة مما يزيد على 2.5 مليون مراجعة ورأي للزوار وذلك لتقييم مستوى رضا نزلاء المنشآت الفندقية في الفترة من أول أبريل 2016 إلى 31 مارس 2017.

ويشكل التقرير تحليلا شاملا لتجربة الزوار في المنطقة عن طريق رصد وتجميع وتصنيف جميع بيانات الآراء والمراجعات المنشورة عبر الإنترنت عن الفنادق وغيرها من منشآت الإقامة.

يذكر أن الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية في أبوظبي كانت قد استقبلت 4.4 مليون نزيل خلال العام 2016 بنسبة نمو 8 بالمائة مقارنة بالعام 2015.

وقد وضعت "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" هدفا استراتيجيا للعام الجاري يتمثل باستقطاب 4.9 مليون نزيل فندقي إلى الإمارة خلال العام الجاري بزيادة سنوية قدرها 10 بالمائة.. وقد ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 4 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2016 ليبلغ مليونا و164 ألفا و 313 نزيلا.