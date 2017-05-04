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سياحة وفنادق

الأمير سلطان بن سلمان يشيد بجهود ألفا في الترويج لدبي

أريبيان بزنس
الخميس، 4 مايو 2017
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الأمير سلطان بن سلمان يشيد بجهود ألفا في الترويج لدبي
الأمير سلطان خلال لقائه مع العريضي في جناح ألف لإدارة الوجهات

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية ومعالي أفيديس جويدانيان وزير سياحة لبنان ومعالي كاثرين أفيكو وزيرة السياحة والتراث في غانا بالجهود التي تقوم بها شركة ألفا لإدارة الوجهات في الترويج السياحي لدبي وبالخدمات المتميزة التي تقدمها لعملائها مما جعلها واحدة من أكبر الشركات السياحية ليس فقط في دولة الإمارات فحسب ولكن في المنطقة ككل.

وأثنى الأمير سلطان على السيد غسان العريضي الرئيس التنفيذي للشركة باعتباره شخصية سياحية مرموقة تحظى باحترام الجميع وله بصمات سياحية واضحة في عدة دول، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.
وقال وزير السياحة اللبناني إن غسان العريضي هو ممثل لبنان في دولة الإمارات ودبي يحظى كل الوزراء والمسئولون اللبنانيون بحُسن ضيافته خلال زيارتهم للدولة في مختلف المناسبات ويساهم بقدر كبير في تطوير العلاقات السياحية بين لبنان ودولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص.
من جانبها قالت وزيرة سياحة غانا إن شركة ألفا لإدارة الوجهات من أكبر الشركات السياحية المعروفة على مستوى العالم تقدم خدمات غير مسبوقة لعملائها ، وقد بحثنا مع السيد غسان كيفية تدعيم العلاقات السياحية بين دبي وغانا والاستفادة من خبراته في تطوير مشروعات سياحية في غانا. 

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