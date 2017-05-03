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سياحة وفنادق

تجارب إفطار خاصة في إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 3 مايو 2017
تجارب إفطار خاصة في إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي

يقدم فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي لضيوفه في رمضان أروع التجارب الحصرية مع أشهى المأكولات الفاخرة المقدمة على الإفطار في الجناح الرئاسي والتي تحلو مشاركتها مع العائلة والأصدقاء.  


ويدلل الفندق ضيوفه من المجموعات المؤلفة من ثمانية أشخاص بقائمة طعام متنوعة تضم أشهى الأطايب العربية المقدمة إلى طاولاتهم التي يشرف عليها خدم شخصيون، بدءًا بالتمر والمقبلات الباردة والساخنة، وأطباق البرياني والمشاوي وانتهاءً بألذ العصائر الطازجة.

كما يمكن للضيوف اختيار تجربة إفطار وإقامة مع العائلة لليلة واحدة في الجناح ضمن الباقة الخاصة التي تتضمن إفطار لشخصين بالغين برفقة طفلين مع خادم شخصي، وفرصة لاختبار تجربة التسوق في متجر "روبنسون" الجديد في دبي فستيفال سيتي مع قسيمة شراء بقيمة 1000 درهم.

وتكمّل الإطلالات الخلابة على أفق المدينة الأيقوني تجربة الإفطار في الجناح الفسيح ليشكل المكان الأمثل لمشاركة هذه اللحظات المميزة مع الأحباب خلال الشهر الكريم.

وتتوفر تجارب إفطار حصرية أخرى في إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي من غروب الشمس حتى الساعة 10 مساءً.

تبدأ أسعار تجارب الإفطار الملكية من 550 درهم للشخص للمجموعات المؤلفة من 8 أشخاص أما تجربة الإفطار الخاصة مع إقامة لليلة واحدة برفقة العائلة وقسيمة شرائية في متجر "رونبسونز" فهي بقيمة 3200 درهم.

وللمجموعات الأكبر عددًا، فتتوفر باقة طعام لـ 50 شخصًا أو أكثر، مع أشهى المأكولات الفاخرة المقدمة في قاعة الاحتفالات، بسعر يبدأ من 145 درهم للشخص الواحد، وعند حجز  إفطار لمجموعة من 300 شخص أو  أكثر يحصل لضيوف على ثلاثة وجبات أوزي باللحم مجانًا خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.diningdfc.com

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