كوستاريكا تعفي القطريين من تأشيرة الدخول

أعلنت السلطات في جمهورية كوستاريكا عن إعفاء القطريين من تأشيرة الدخول إلى الدولة السياحية الساحرة التي تقع في أمريكا الشمالية.

ونقل موقع "بوابة الشرق" القطري عن مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية إن السلطات في جمهورية كوستاريكا أعلنت عن إلغاء متطلبات تأشيرة الدخول لجميع مواطني دولة قطر، حيث يمكن للمواطنين السفر إليها في أي وقت بدون تأشيرة مسبقة.

وتحتوي كوستاريكا على العديد من المنتزهات التي تتميز بطبيعتها النباتية والحيوانية المتميزة والفريدة من نوعها على مستوى العالم، كما تحتوي هذه المنتزهات على مجموعة من الطيور المنوعة والحيوانات النادرة.

واسم كوستاريكا يعني "الشواطئ الجميلة الغنية"، والتي تصف البلاد بشكل واقعي لما تحتويه من بيئة غنية ومتنوعة ما بين الشواطئ والغابات وينابيع المياه، الأمر الذي جعل من كوستاريكا واحداً من المقاصد السياحية المهمة على مستوى العالم للباحثين عن جمال الطبيعة والبيئة الفريدة في تكوينها.

وتقع كوستاريكا على عدد من الشواطئ المتنوعة في طبيعتها والمتميزة عن بعضها البعض، وذلك لوقوع بعضها ضمن سواحل المحيط الهادئ ووقوع البعض الآخر ضمن سواحل البحر الكاريبي، وتعد شواطئ كوستاريكا من أجمل شواطئ العالم على الإطلاق.