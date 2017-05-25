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سلسلة فنادق "ماما شيلتر" تخطط لافتتاح أحدث فنادقها في دبي

أريبيان بزنس
الخميس، 25 مايو 2017
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سلسلة فنادق "ماما شيلتر" تخطط لافتتاح أحدث فنادقها في دبي
صورة أرشيفية

أعلنت "ماما شيلتر" ـ المجموعة الفندقية العالمية ـ في دبي اليوم أنها تعتزم افتتاح فندق جديد لها في وسط منطقة "الخليج التجاري" بدبي مع حلول عام /2020/ الذي يعد الفندق الثامن للمجموعة.

 وصمم فندق "ماما شيلتر" بدبي شركة "فرانكلين أزي" للهندسة المعمارية حيث يضم /201/ غرفة فندقية و/80/ مسكنا بالإضافة إلى صالة كبيرة لعقد الاجتماعات بمساحة /300/ متر مربع وسيكون المبنى مغطى بالزجاج بالإضافة إلى الخشب.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال سيرج تريجانو مؤسس "ماما شيلتر" في تصريح صحافي له في دبي اليوم إن دبي تعد الوجهة المثالية لإفتتاح فندقنا الثامن كونها مكانا مثاليا للعطلات العائلية إلى جانب كونها مدينة نابضة بالحياة والجاذبية.

 

وأضاف أن "ماما شيلتر" بدبي لن يكون وجهة لعقد الاجتماعات والاقامة الفندقية فحسب بل سيكون مكانا للعيش والعمل في آن واحد ويتيح لقاطنيه مفهوما جديدا للضيافة والسكن.

 

وتعد "ماما شيلتر" إحدى مشاريع عائلة تريجانو التي قامت بإطلاقه قبل ثماني سنوات واختارت باريس لتكون أول موقع للعلامة الفندقية ومنذ ذلك الحين توسعت رقعة انتشار "ماما شيلتر" في جميع أنحاء العالم لتضم مرسيليا وليون وبوردو ولوس أنجليس وريو دي جانيرو وأعلنت الشركة في فبراير الماضي عن خطط لافتتاح فندق ومسكن "ماما شيلتر" في براغ في بداية العام المقبل.

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