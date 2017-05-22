نصائح "في إف إس جلوبال" للتغلب على زحام تقديم تأشيرات السفر هذا الصيف

ها هو الصيف يطرق أبوابنا، ولذلك فقد حان الوقت لوضع خطط الإجازة الصيفية موضع التنفيذ ولكن في بعض الأحيان يمكن للجوانب اللوجستية اللازمة لتخطيط الرحلة أن تسبب التوتر للمسافرين ولكن ليس بعد الآن.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه "سواءُ أكنت تسافر بمفردك أو مع عائلتك، فقد قامت شركة (في إف إس جلوبال) بإنشاء مجموعة من الخدمات الابتكارية لجعل إجراءات تقديم طلبات الحصول على التأشيرة خالية من المتاعب للمسافرين من الشرق الأوسط خلال هذا الموسم".

وفيما يلي بعض النصائح حول كيف يمكنك جعل إجراءات تقديم طلب الحصول على التأشيرة أشبه بنزهة ممتعة!

إن جدول أعمالي مكتظ للغاية. فهل من الممكن أن أقدم طلباً للحصول على التأشيرة دون أن أضطر لمغادرة منزلي أو مكتبي؟

بكل تأكيد نعم! حيث إن خدمة "تأشيرتك حتى باب منزلك" الأولى من نوعها والتي تقدمها شركة "في إف إس جلوبال" توفر أقصى قدر من الراحة لمقدمي طلبات الحصول على التأشيرة من المملكة المتحدة، سويسرا، جنوب أفريقيا وجمهورية التشيك المتواجدين في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

فقد بات لدى مقدمي الطلبات الآن خيار استكمال طلباتهم للحصول على التأشيرة، والتسجيل البيومتري (إذا طلبت السفارة أو القنصلية ذلك)، في أي مكان يفضلونه. فخدمة "تحت الطلب" متاحة للأفراد والمجموعات، مثل موظفي الشركات، أو العائلات اللذين يفضلون عدم الانتقال إلى مراكز تقديم طلبات الحصول على التأشيرة لتقديم طلبهم. وبدلاً من ذلك، سوف ينتقل فريق صغير إلى المكان الذي يختاره مقدم الطلب لاستكمال إجراءات التسجيل البيومتري وأخذ الطلب أو الطلبات الخاصة بهم.

يتعين علي المغادرة إلى المملكة المتحدة على وجه السرعة. فكيف يمكنني الحصول على التأشيرة في هذا الوقت القصير؟

يبدو الأمر مستحيلاً أو غير ممكن، ولكنه ليس كذلك! فإذا كنت في سباق مع الزمن ويتعين عليك الحصول على التأشيرة في أسرع وقت ممكن، فإنه يمكنك اختيار الأولوية في خدمة التأشيرة، والتي توفر خدمة معالجة الإجراءات على أساس الأولوية (عادة ما يتم ذلك خلال 3 إلى 5 أيام) أو خدمة الأولوية القصوى للحصول على التأشيرة، لاتخاذ قرار في غضون 24 ساعة. هذه الخدمات متاحة في مراكز تقديم طلبات الحصول على التأشيرات للمملكة المتحدة في دبي وأبوظبي.

كثيراً ما أبحث عن خدمة شخصية مصممة بشكل خاص وفريد حسبما يناسب تفضيلاتي. هل يمكنني الحصول على هذه الخدمة خلال إجراءات تقديم طلب الحصول على التأشيرة؟

بالتأكيد. فقد بات بإمكان المتقدمين للحصول على التأشيرة من المملكة المتحدة وأستراليا الاستمتاع بتجربة فريدة وحصرية وأجواء غاية في الفخامة والرفاهية وخدمة على أرقى ما يكون في "بلاتينيوم لونج"، الذي تم افتتاحه في دبي فقط (في وافي مول). حيث بات بإمكان العملاء الاسترخاء في الكشك الخاص بهم في صالة هادئة وعصرية، بينما يتولى موظفو شركة "في إف إس جلوبال" جميع إجراءات العملية برمتها. إذ يتم الاعتناء بكل شيء، بداية من خدمة توفير سائق خاص للانتقال من وإلى المركز وحتى ملء الطلب وإتمام إجراءات الدفع بالنيابة عن مقدم الطلب.

في بلاتينيوم لونج، يتم تقديم خدمات الحصول على التأشيرة على أساس الأولوية لمقدمي طلبات التأشيرات من المملكة المتحدة كجزء من الخدمة في بلاتينيوم لونج.

هل الوثائق التي قدمتها صحيحة؟ هل الصورة مطابقة للمواصفات المطلوبة؟ هل يمكنني الحصول على مساعدة شخصية في طلبي لاستخراج التأشيرة؟

لا تقلق بهذا الشأن. فهنا واحدة من أشهر خدمات شركة في إف إس جلوبال، إنها خدمة "برميوم لونج" وهي متاحة للعملاء الراغبين في تجربة مساعدة مخصصة من موظفي شركة في إف إس جلوبال المدربين تدريباً مهنياً عالياً. الخدمة متاحة لمقدمي طلبات الحصول على جميع التأشيرات.

وتشمل المزايا، خدمة صالة مميزة منفصلة، مكان أنيق تتوافر به المرطبات، وخدمة النسخ الضوئي للمستندات الخاصة بك، تقديم طلبك بشكل أسرع في مركز طلب التأشيرة، وسيتم إرسال تنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) بخصوص حالة الطلبات وإعادة جوازات السفر عن طريق البريد السريع.

ملحوظة: استخدام خدمة برميوم لونج لا يعني معالجة طلبات التأشيرة بشكل أسرع من المواعيد المقررة.

وبحسب البيان، تعد "في إف إس جلوبال" أكبر شركة متخصصة بتقديم خدمات التكنولوجيا والاستعانة بمصادر خارجية للحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم. وتخدم "في إف إس جلوبال" مصالح 51 حكومة عبر 2299 مركزاً مخصصاً لتقديم الطلبات وتضطلع بعملياتها التجارية في 127 بلداً في خمس قارات. كما نجحت الشركة في معالجة ما يتجاوز 143 مليون طلب حتى 31 مارس/آذار 2017.