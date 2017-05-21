الاتحاد للطيران تشغل إيرباص A380 لخدمة رحلاتها إلى باريس

أعلنت الاتحاد للطيران اليوم عن تشغيل طائرتها من طراز آيرباص A380 الحائزة على جوائز متنوعة بين أبوظبي وباريس وذلك على مدار العام.

ومن المقرر تشغيل الطائرة العملاقة، التي تضمّ مقصورة الإيوان، التي تمثل أول مقصورة في العالم مؤلفة من ثلاث غرف على متن طائرة تجارية، لخدمة إحدى الرحلتين التي تشغلهما الشركة يومياً بين العاصمة أبوظبي والعاصمة الفرنسية وذلك اعتباراً من 1 يوليو القادم.

وقد أصبحت باريس أحدث وجهات الشركة طويلة المدى التي تخدمها طائرة آيرباص A380 وذلك بعد لندن وسيدني ونيويورك وملبورن. ومع استخدام الطائرة التي تضمّ 496 مقعداً بدلاً من الطائرة طراز بوينغ 777 التي تضمّ 328 مقعداً، ستتمكن الاتحاد للطيران من توفير جميع الرحلات اليومية من باريس إلى كلٍ من ملبورن وسيدني على متن الطائرة آيرباص A380 وذلك عبر المركز الرئيسي للعمليات التشغيلية للشركة في أبوظبي.

وسيحصل مسافرو الأعمال والترفيه من فرنسا على فرصة أكبرى لزيارة أبوظبي، وذلك من خلال القدرة الاستيعابية الإضافية.

وسوف تدعم الطاقة الاستيعابية الإضافية معدل حركة الربط القوية من وإلى كثير من المدن على امتداد قارتي آسيا وأستراليا من أبوظبي والتي تشمل بريسبن وبيرث وبانكوك وتشنغدو وهوتشي مينه وهونغ كونغ وجاكرتا ومانيلا وشنغهاي وسيشل وتشيناي ودلهي ومومباي.

وتغادر الرحلة رقم EY31 من أبوظبي في الساعة 2:15 صباحاً لتصل إلى مطار شارل دي غول في باريس في الساعة 7:50 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما تغادر رحلة العودة رقم EY32 من العاصمة الفرنسية الساعة 10:40 صباحاً لتصل إلى أبوظبي 7:30 مساءً.

وأفاد بيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "سوف يحظى ضيوفنا المسافرون من باريس وإليها بمستوى راحة وخدمات يندر مثيلها على متن طائرتنا طراز آيرباص A380. وسوف يساعد تشغيل طائرتنا الرائدة إلى فرنسا في تلبية الطلب المتزايد ومنح الجمهور تجربة سفر أفضل."

وأضاف قائلاً: "تعتبر باريس واحدة من أفضل المسارات الأوروبية من حيث الأداء وأكثرها إشغالاً، ولذا فإن ترقية تلك الخدمة سيفيد المسافرين من وإلى أبوظبي ويعزز رحلات الربط الرائجة على امتداد قارتي آسيا وأستراليا."

وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية لطائرة الاتحاد للطيران من طراز إيرباص A380 ما يصل إلى 496 مقعداً، وتضم مقصورة "الإيوان" التي تتسع لضيفين، إلى جانب تسع وحدات من فئة "مسكن الدرجة الأولى"، و70 وحدة من فئة "استوديو درجة رجال الأعمال"، و415 مقعداً من المقاعد الذكية بالدرجة السياحية.

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