ليلة مجانا وليلة ثانية بـ 50 دولار في أفخم فنادق قطر

سينال المسافرون على متن الخطوط القطرية في حال توقفهم في الدوحة ليلة أواثنتين إقامة مجانية في فنادق مثل فور سيزونز وماريوت ماركيز أو راديسون بلو أو اوريكس روتانا بحسب ما أعلنته الخطوط القطرية.

يأتي ذلك بعد ضعف جذب الزوار إلى الفنادق التي تعاني من ركود في أجواء متراجعة في السوق الامر الذي أدى إلى دعوة مديري بعض الفنادق لتدخل رسمي لمواجهة الركود في الإشغال الفندقي.

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وأطلقت الخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة باقة التوقف في الدوحة المسافرين العابرين /الترانزيت/ عبر مطار حمد الدولي بهدف الترويج لقطر كوجهة سياحية للمسافرين الدوليين، حيث تتيح لهم الفرصة لاستكشاف الدوحة والاستفادة من إقامة مجانية في مجموعة من الفنادق الفاخرة، بالإضافة إلى إصدار تأشيرة العبور مجاناً بحسب صحيفة العرب القطرية.



وبإمكان المسافرين عبر الدوحة تمديد فترة إقامتهم للاستفادة أكثر من رحلتهم وزيارة مختلف المعالم السياحية في قطر، وذلك عند الاستفادة من إقامة لليلة واحدة مجاناً مقدّمة من الهيئة العامة للسياحة والناقلة الوطنية لدولة قطر، أو الاقامة لليلة أخرى مقابل 50 دولار أمريكي فقط.

وأفاد بيان صحفي صادر عن الخطوط الجوية القطرية اليوم، أن هذه الباقة تأتي كجزء من حملة واسعة تحت مسمى "+ قطر"، والتي تهدف إلى حثّ جميع مسافري الناقلة القطرية إلى التوقف في دولة قطر، وذلك من خلال إضافة الدوحة برنامج عطلتهم.

وأشار البيان إلى أنه بإطلاق هذا العرض من قبل الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية الحاصلة، سوف يتمكن المسافرون العابرون هذا الصيف من اكتشاف جانب من المعالم السياحية في الدوحة، وذلك عند تحويل فترة توقفهم بين الرحلات إلى إقامة في أحد فنادق الأربع والخمس نجوم في الدوحة بدون أي تكاليف إضافية.

ويدعو العرض جميع المسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية إلى إضافة الدوحة إلى جدول عطلتهم والاستفادة من إقامة لليلة واحدة مجاناً في مجموعة مختارة من أفضل فنادق الأربعة والخمسة نجوم في العاصمة الدوحة.

وفي هذا الإطار قال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن الخطوط الوطنية لدولة قطر تفخر بكونها الناقلة الوطنية لدولة قطر، لذا فهي تود مشاركة المعالم السياحية في قطر مع مسافريها من شتى أنحاء العالم حيث توفّر هذه المبادرة الحصرية الفرصة للمسافرين لإضافة محطة جديدة في جدول رحلاتهم، وذلك عند استفادتهم من إقامة مجانية في مجموعة من أفضل فنادق الدوحة.

كما أعرب عن تطلع شركته لضمان تجربة سفر رائعة لمسافريها في كل مرة يسافرون فيها على متن الناقلة القطرية، مضيفا أنه واثق بأن تجربة مسافري القطرية مع برنامج بلس قطر، ستتخطى جميع تطلعاتهم.

وبدوره، علق السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة، قائلاً إن إطلاق تأشيرة العبور الجديدة شكّل في شهر نوفمبر الماضي مصدر فخر للجميع في قطر حيث ارتفعت أعداد الزوار العابرين (الترانزيت) بنسبة 53% في شهر مارس 2017 بالمقارنة مع الشهر ذاته من 2016.

وأضاف أنه مع إطلاق /+ قطر/ اليوم، فإن الهيئة تسعى إلى تحويل نسبة أكبر من الثلاثين مليون مسافر الذين يعبرون خلال مطار حمد الدولي إلى زوار عابرين، معربا عن سعادة الهيئة بأن تزيد من سهولة الدخول إلى قطر للمسافرين من شتى أنحاء العالم، داعيا إياهم لاكتشاف قطر وتراثها الأصيل وطبيعتها الخلابة.

وبإمكان المسافرين عبر الدوحة تمديد فترة إقامتهم للاستفادة أكثر من رحلتهم وزيارة مختلف المعالم السياحية في قطر، وذلك عند الاستفادة من إقامة لليلة واحدة مجاناً مقدّمة من الهيئة العامة للسياحة والناقلة الوطنية لدولة قطر، أو الإقامة لليلة أخرى مقابل 50 دولارا أمريكيا فقط. وللمسافرين حرية الاختيار بين مجموعة من الفنادق. وسيعطي البرنامج، المتاح خلال فصل الصيف، الفرصة للمسافرين لاستكشاف الدوحة عن طريق حجز جولات في المدينة أو مغامرات سفاري في الصحراء أو عشاء تقليدي على متن أحد القوارب التقليدية، ليحظى المسافرون بلمحة عن كرم الضيافة العربية الأصيلة، بفضل برنامج "اكتشف قطر".

وللاستفادة من هذا العرض، يتعين على المسافرين حجز رحلاتهم عن طريق الموقع الالكتروني للخطوط الجوية القطرية، واختيار "مدن متعددة"، ثم اختيار الفندق الذي يودّون الإقامة فيه بعد استلام تأكيد الرحلة.

يشار إلى أن تقديم طلب التأشيرة الالكتروني مجاني، ومتاح للمسافرين الذين لديهم فترة توقف في الدوحة بين خمس ساعات و96 ساعة على جميع درجات السفر: الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية؛ ليعكس هذا العرض التزام الناقلة القطرية بشعارها "معاً إلى كل مكان". وبإمكان المسافرين استعراض المزيد من باقات التوقف المتاحة من خلال "اكتشف قطر".

وتم إطلاق هذا العرض مع الهيئة العامة للسياحة بفضل إنشاء الشركة الجديدة لإدارة الوجهات من قبل الخطوط الجوية القطرية، والتي تحمل اسم "اكتشف قطر"، حيث إن هذا العرض ما هو إلا واحد من مجموعة من المبادرات التي سيتم إطلاقها خلال الأشهر القادمة لجذب المزيد من الزوار إلى دولة قطر.

وتأتي هذه التحديثات بينما تحتفل الخطوط الجوية القطرية بعشرين عاما على انطلاق عملياتها لتختتم عقدين من النمو والابتكار والقيادة لقطاع الطيران. وحصل مطار حمد الدولي العام الجاري على تصنيف سادس أفضل مطار في العالم للعام 2017 خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2017 ، وحاز أيضاً على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، وجائزة أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي.

وتعد الناقلة القطرية، الناقل الوطني لدولة قطر، واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً وتشغّل واحداً من أحدث الأساطيل في العالم. وتمتلك الخطوط الجوية القطرية 197 طائرة حديثة تتجه إلى أكثر من 150 وجهة عمل وسياحة في القارات الست.;.