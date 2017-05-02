اعتقال شاب لأنه تأخر ساعة في زيارته للولايات المتحدة

أشارت صحيفة سيدني مورننغ هيرالد إلى أن شاب استرالي اعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تجاوزه فترة تأشيرته الأمريكية بما لايزيد عن ساعه ونصف.

وكان الشاب باكستر ريد وهو من العاصمة الاسترالية كانيبيرا مسافرا إلى كندا مع صديقته الأمريكية من خلال معبر شمال نيويورك إلا أن مسؤولي الهجرة الأمريكيين قاموا بسجنه يوم 24 أبريل الماضي لتجاوزه فترة تأشيرته باقل من ساعتين وذلك بعد أن منعوه لذلك السبب بالدخول إلى كندا.

ويقبع ريد حاليا في مركز توقيف فيدرالي في بوفالو ويواجه عقوبة السجن 6 أشهر قبل أن تحول قضيته إلى قاض للنظر فيها، وأطلقت صديقة الشاب الأمريكية حملة على الإنترنت عبر موقع جوفندمي لجمع التبرعات له لتسديد النفقات القضائية في المحاكم.

وكان والد باكستر قد أشار للصحيفة أن ابنه وصل في العاشرة ليلا إلى الحدود الكندية من جانب شمال نيويورك يوم السبت 23 أبريل وكان آخر يوم في تأشيرته ينتهي في منتصف الليل أي 24 أبريل.