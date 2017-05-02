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سياحة وفنادق

اعتقال شاب لأنه تأخر ساعة في زيارته للولايات المتحدة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 2 مايو 2017
اعتقال شاب لأنه تأخر ساعة في زيارته للولايات المتحدة

 أشارت صحيفة سيدني مورننغ هيرالد إلى أن شاب استرالي اعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تجاوزه فترة تأشيرته الأمريكية بما لايزيد عن ساعه ونصف.

وكان الشاب باكستر ريد وهو من العاصمة الاسترالية كانيبيرا مسافرا إلى كندا مع صديقته الأمريكية من خلال معبر شمال نيويورك إلا أن مسؤولي الهجرة الأمريكيين قاموا بسجنه يوم 24 أبريل الماضي لتجاوزه فترة تأشيرته باقل من ساعتين وذلك بعد أن منعوه لذلك السبب بالدخول إلى كندا.

 ويقبع ريد حاليا في مركز توقيف فيدرالي في بوفالو ويواجه عقوبة السجن 6 أشهر قبل أن تحول قضيته إلى قاض للنظر فيها، وأطلقت صديقة الشاب الأمريكية حملة على الإنترنت عبر موقع جوفندمي لجمع التبرعات له لتسديد النفقات القضائية في المحاكم.

وكان والد باكستر قد أشار للصحيفة أن ابنه وصل في العاشرة ليلا إلى الحدود الكندية من جانب شمال نيويورك يوم السبت 23 أبريل وكان آخر يوم في تأشيرته ينتهي في منتصف الليل أي 24 أبريل.

 

 

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