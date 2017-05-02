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سياحة وفنادق

تأشيرة فورية بمطارات مصر للمقيمين بالخليج

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 2 مايو 2017
تأشيرة فورية بمطارات مصر للمقيمين بالخليج

أعلنت وزارة السياحة المصرية، منح المقيمين في جميع دول الخليج، تأشيرات دخول فورية في المطارات، اعتباراً من بعد غد، شرط أن تكون الإقامة سارية لمدة 6 أشهر. وقال وزير السياحة المصري يحيى راشد: «هذا الإجراء يأتي في إطار إجراءات عدة تساعد على نمو حركة السياحة». واضاف بالقول إن هذا الإجراء به تيسير للإجراءات، خاصة لمن يرغب في قضاء إجازة طويلة أو قصيرة في مصر، كما يستطيع من يملك هذه الإقامة الحصول على تأشيرة الدخول لدول المغرب العربي من مطار القاهرة أيضًا. وتابع: "بهذا تصبح مصر دولة ترانزيت لمن يريد السفر لدول المغرب العربي مما يعد تشجيعًا لهذا النوع من السياحة".

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