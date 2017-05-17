أرامكو تعتزم إنشاء مركز تدريب سياحي للشباب السعودي

تعتزم شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة أرامكو إنشاء مركز لتدريب العاملين في قطاع السياحة في المملكة في إطار مساعي الحكومة لتطوير الاقتصاد وتقليص اعتماده على قطاع النفط.

ووفق رويترز، قالت أرامكو يوم الأربعاء إنها وقعت "مذكرة تفاهم مع كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتأسيس مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (فهم)".

وأضافت "يهدف المركز إلى تطوير وتهيئة الشباب السعودي للعمل في مجال إدارة وتشغيل المنشآت الخدمية العامة والخاصة بالإضافة إلى وظائف قطاعات السياحة والفندقة على مستوى المملكة".

وأشارت أرامكو إلى أن المسؤولين يريدون تدريب ما يصل إلى خمسة آلاف متدرب ومتدربة خلال أربعة أعوام دون أن تذكر أي تفاصيل مالية.

وتسعى الحكومة لتطوير السياحة الإسلامية في إطار مساعهيا الرامية لتنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط.

ورغم أن أرامكو تركز على إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات إلا أنها تشارك عادة في المبادرات الحكومية الأخرى نظرا لأنها أكبر شركة سعودية وواحدة من أكثر الشركات كفاءة.

وفي العام الماضي كشفت الشركة، التي تخطط لطرح عام أولي لأسهمها على المستثمرين المحليين والأجانب في العام المقبل، عن خطط لتشييد مجمع لبناء السفن بقيمة خمسة مليارات دولار كما افتتحت مركزا ثقافيا بتكلفة 800 مليون دولار في الظهران في ديسمبر كانون الأول.