شركة تركية تجري محادثات مع بنوك لتمويل تطوير 3 مطارات سعودية

قال مصطفى ساني شينر رئيس تاف التركية لتشغيل المطارات اليوم الثلاثاء إن الشركة تجري محادثات مع بنوك للحصول على تمويل قدره 250 مليون دولار لتطوير ثلاثة مطارات في السعودية.

وذكرت وكالة رويترز أن الاختيار كان قد وقع على تاف للمطارات القابضة في شراكة مع مجموعة الراجحي القابضة لتشغيل مطارات ينبع والقصيم وحائل في السعودية لمدة 30 عاماً.

في غضون ذلك أتمت الشركة التركية شراء حصة مجموعة الإنشاءات سعودي أوجيه في كونسورتيوم مطار المدينة السعودي حسبما أبلغ شينر الصحفيين.

وكانت سعودي أوجيه تملك 33.3 بالمئة في كونسورتيوم شركة طيبة لتطوير المطارات. وقال شينر إن تاف وقعت اتفاقاً لشراء نصف تلك الحصة بينما تشتري الراجحي النصف الآخر. وبهذا تحوز تاف 50 بالمئة من الكونسورتيوم.

وقد فتحت السعودية الباب للشركات الأجنبية للاستثمار في تطوير مطارات المملكة وتشغيلها، في إطار خطط الإصلاح الاقتصادي.