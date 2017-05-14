فيديو: مشروع "مرسى العرب" كوجهة سياحية شاملة﻿

كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال زيارة قام بها إلى دبي القابضة، عن مشروع "مرسى العرب" الذي سيصبح وجهة سياحية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمشهد السياحة العائلية في دبي وتوفير المقومات الداعمة لاستضافة إكسبو 2020 دبي وترسيخ المكانة الرائدة لمجموعة جميرا محليا وعالميا باعتبارها أحد المحركات الأساسية لمسيرة نمو وازدهار القطاع السياحي في دبي.
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