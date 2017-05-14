محمد بن راشد يطلق مشروع "مرسى العرب" كوجهة سياحية شاملة﻿

كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال زيارة قام بها إلى دبي القابضة، عن مشروع "مرسى العرب" الذي سيصبح وجهة سياحية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمشهد السياحة العائلية في دبي وتوفير المقومات الداعمة لاستضافة إكسبو 2020 دبي وترسيخ المكانة الرائدة لمجموعة جميرا محليا وعالميا باعتبارها أحد المحركات الأساسية لمسيرة نمو وازدهار القطاع السياحي في دبي.

ويضيف مشروع "مرسى العرب"، الذي يغطي مساحة 4 ملايين قدم مربعة ويتكون من جزيرتين على طرفي فندق "برج العرب جميرا"، إحداهما للترفيه والسياحة العائلية والأخرى لمنتجع حصري فاخر، 2.2 كيلو متراً إلى الواجهة البحرية للإمارة كما يُعد إضافةً جديدةً إلى رصيد دبي الحافل بالإنجازات السياحية على أرفع المستويات العالمية.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله الحباي، رئيس دبي القابضة: "يأتي إطلاق هذا المشروع الجديد والطموح انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة لتوفير أرقى التجارب السياحية لزوار دبي، وتعزيز موقع الإمارة المتقدم على خارطة السياحة والضيافة والترفيه في العالم. ونحن فخورون بالدور الذي تلعبه "دبي القابضة" في هذا القطاع، من خلال تعزيز الابتكار والإسهام في تحقيق التنويع الاقتصادي في دبي."

وأضاف الحباي: "حققت دبي سمعة عالمية في تحقيق الإنجازات الفريدة وغير المسبوقة، إلا أن الجانب الأهم في هذه الإنجازات هو دائماً التخطيط السليم والتنفيذ المتقن لهذه المشاريع، والذي يقوم على المعرفة المعمقة باحتياجات الأسواق والقدرات المحلية، وكيفية تطوير هذه القدرات وتعزيزها. ومن هنا يأتي التزامنا في "دبي القابضة" بتعزيز التوطين في قطاع الفنادق والضيافة، انطلاقاً من إيماننا بقدرات المواهب الإماراتية، خصوصاً مع التركيز على الابتكار والإبداع في هذا القطاع الحيوي.

وتابع الحباي قائلاً: "نواصل البناء على النجاحات التي حققناها في الماضي، والانطلاق منها نحو المستقبل، وهو ما دفعنا إلى اختيار "مدينة جميرا" موقعاً لمشروعنا الرائد الجديد، حيث تشير الأرقام وإحصائيات الزوار إلى النجاح الاستثنائي الذي حققه هذا المشروع على مدى السنوات الماضية. وسنتابع الالتزام بأعلى معايير البيئة والاستدامة العالمية في جميع مرافق المشروع".

وستقدم "مجموعة جميرا" خدمات فندقية إضافية في هذا المنتجع الجديد الى جانب الفنادق التابعة لها في هذه المنطقة وأبرزها برج العرب جميرا، فندق جميرا بيتش، فندق جميرا النسيم، فندق جميرا ميناء السلام، فندق جميرا القصر وفندق جميرا دار المصيف. وسيشتمل "مرسى العرب" على فندق عائلي جديد سيوفر تجربة رائعة لمرتاديه. ولتعزيز هذه التجربة سيتم نقل الحديقة المائية "وايلد وادي" التي لاقت نجاحا باهراً منذ افتتاحها بحيث أضحت من أهم التجارب السياحية الترفيهية في دولة الامارات الى محاذاة شاطئ الجزيرة بمساحة تفوق ضعف مساحتها الحالية. وستضم "وايلد وادي" جولات وألعاب مائية جديدة بالإضافة إلى خيارات ترفيهية غير مسبوقة ستضيف أرقاماً قياسيةً ضمن فئتها، حيث تطمح إلى تعزيز مكانتها لتكون علامة ترفيهية رائدة تحظى بشهرة عالمية.



