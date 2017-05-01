مصر تمنح المقيمين بالإمارات ودول أخرى تأشيرات دخول فورية

أعلن وزير السياحة المصري يحيى راشد، أمس الأحد، أن بلاده ستمنح تأشيرات دخول فورية في المطارات للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى، اعتباراً من الأول من مايو/أيار الجاري.

وقال الوزير المصري في تصريحات لقناة سكاي نيوزعربية، إن القرار يهدف لتنشيط السياحة في مصر ولجذب المزيد من السياح العرب والأجانب المقيمين في الإمارات وفي الدول العربية الأخرى.

وتسعى مصر للتعافي من فترة ركود طويلة ضربت القطاع السياحي، وهوعصب النشاط الاقتصادي في هذا البلد.



