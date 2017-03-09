فلاي دبي تطير إلى تيفات بمونتينيغرو قبيل الصيف

أعلنت فاي دبي عن افتتاح فلاي مسار جوي جديد من دبي إلى ميناء تيفات، في جمهورية الجبل السود (مونتينيغرو) قبيل بداية موسم الصيف.

ومن المقرر أن يتم تشغيل المسار الجوي اعتباراً من 23 يونيو إلى 25 سبتمبر، مرتين أسبوعياً، يومَي الإثنين والجمعة، وسيُخصَّص للرحلات الجوية في درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

وهكذا، ستتيح الوجهة السياحية التي بات السفر إليها أسهل مع المسار الجديد، للسيّاح تمضية عطلة قصيرة مثالية في فترة العيد، خصوصاً أولئك الذين ينشدون قضاء عطلة صيفية قصيرة.

يشكّل افتتاح المسار الجوي خطوة أولى تتّخذها فلاي دبي لدخول سوق مونتينيغرو على أثر الرحلة الترويجية الناجحة التي تمت بالتعاون مع بورتو مونتينيغرو في أكتوبر 2016.

كما تأتي تلك الخطوة بعد استحواذ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على مشروع بورتو مونتينيغرو مؤخراً، وفي أعقاب تسهيل معاملات تأشيرة الدخول لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي المسافرين إلى البلد.

وبورتو مونتينيغرو، هو ميناء رائد في البحر الأبيض المتوسّط يأوي أفخم اليخوت وأكبرها ويقع ميناء بورتو مونتينيغرو على طول الساحل الجنوبي الغربي للبلاد ويوفر إطلالات طبيعية رائعة. ولذلك، فهو من أكثر الوجهات التي تلقى تهافتاً من قبل شركات الاستثمار العقاري في أوروبا. وتقع المنشأة على الواجهة البحرية في خليج كوتور، وقد أدرجتها اليونيسكو على لائحة مواقع التراث العالمي، وهي توفر مجتمعاً يواكب أسلوب الحياة العصرية لمالكي اليخوت وللسكان والمسافرين على حدٍّ سواء.

وقد تمّ تخصيص باقة واسعة من النشاطات والفعاليات الشيّقة لسيّاح الخلجان رفيعي الذوق، بما فيها الاستمتاع بأشعة الشمس في فندق ريجنت بورتو مونتينيغرو، والاسترخاء في خليج كوتور المُدرَج على لائحة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي، والانخراط في نشاطات رياضية مائية وسباقات المراكب الشراعية في نادي بورتو مونتينيغرو لليخوت، والقيام طبعاً برحلة تسوّق ممتعة إلى عدد كبير من المتاجر الفخمة المنتشرة في قلب قرية الميناء.

وتعليقاً على تدشين المسار الجوي الجديد، أكد دانيلو كاليزيك، وهو مدير العلاقات العامة في بورتو مونتينيغرو، قائلاً: "يسرّنا إطلاق مسار جوي جديد بالتعاون مع خطوط فلاي دبي قبيل حلول عطلة العيد. يوفر مجتمع بورتو مونتينيغرو، الأشبه بقرية حيوية، ومرسى اليخوت الفخمة في قلب المدينة كل التسهيلات الضرورية التي تضمن عطلة صيفية مثالية لسيّاح دول مجلس التعاون الخليجي".