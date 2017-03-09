أبوظبي تتوقع قرابة خمس ملايين سائح العام الحالي

توقع سيف سعيد غباش المدير العام لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أن يصل عدد زوار الإمارة هذا العام إلى 4.9 مليون زائر، ارتفاعاً من 4.4 مليون زائر في 2016 و4.1 مليون زائر عام 2015، بنمو 11.3% مقارنة بالعام الماضي.

وقال لـ «الاتحاد» على هامش مشاركة الهيئة في معرض « بورصة السياحة العالمية 2017» ببرلين، إن هذه الزيادة المستمرة في عدد الزوار ترجع إلى «التنويع والإضافة المستمرة للمنتج السياحي».

وأوضح، وفقا لصحيفة الإتحاد، أنه سيتم افتتاح متحف لوفر أبوظبي قبل نهاية العام الجاري، ومدينة عالم وارنر برزر أبوظبي في 2018، في إضافتين للمنتج السياحي الثقافي والترفيهي التي ستضيف للمنتج الترفيهي في أبوظبي وجزيرة ياس»، إضافة إلى افتتاح 4 فنادق جديدة تطل على البحر في جزيرة السعديات، وهذا شيء مهم بالنسبة للزائر الأوروبي عموما».

وتابع غباش «لدينا تركيز على العنصر الثقافي الذي يهم السياح الأوروبيين، سواء البيئة التاريخية، أو التراث المعنوي في العين والمهرجانات الثقافية، كلها تلعب دورا في استقطاب السياح».

وأكد «لدينا كل ما يشتهيه السائح الألماني بالذات لأنه إضافة إلى بحثه عن العنصر الثقافي والمتاحف، فإنه يبحث أيضا عن البحر والمنتجعات الشاطئية والشمس بالقطع وخاصة في موسم الشتاء».

وحول تنشيط السياحة الألمانية للسياحة البحرية في أبوظبي قال غباش «نحن نعمل مع شركات الرحلات السياحة البحرية لاستقطاب الأفواج لرحلات موسم ما بين الخريف والربيع، ونركز على أهم منتج لهم وهو الجولات اليومية، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد للطيران التي توفر عروضا جذابة».

ووفرت ألمانيا خلال موسم السفن السياحية 2015/‏2016 نحو 56٪ من إجمالي زوار الإمارة القادمين على رحلات السفن السياحية، والذين بلغ عددهم 91,658 زائراً، في حين بلغت حصة النمسا 3٪ وسويسرا 2٪.

ورحب قطاع السفن السياحية في أبوظبي بعدد قياسي من الزوار خلال الموسم 2015/‏2016، معززاً طموحات الإمارة لاستقطاب 250,000 زائر إضافي على متن الرحلات البحرية في غضون السنوات الثلاث المقبلة، وصولاً إلى 450,000 زائر بحلول العام 2020، و808,000 زائر بحلول عام 2025.

وأضاف أنه «حتى الآن تم ترتيب زيارات تعريفية للشركات الألمانية وغيرها من الشركات الأوروبية لزيارة أبوظبي للاطلاع على المنتجات السياحي والفنادق والمرافق وغيرها من الخدمات والإمكانات الإماراتية المتميزة في القطاع السياحي، وقمنا بالبناء على الحملة الإعلانية التي أطلقناها العام الماضي وتطويرها».

وتضم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وفداً يضم ما يزيد على 50 من ممثلي أبرز المنشآت الفندقية والمنتجعات والمعالم السياحية وشركات إدارة الوجهات ووكلاء السفر والجولات السياحية في الإمارة للمشاركة في معرض «بورصة السياحة العالمية».