50 جهة من أبوظبي إلى "بورصة السياحة العالمية" في برلين

ترأس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وفداً يضم ما يزيد على 50 من ممثلي أبرز المنشآت الفندقية والمنتجعات والمعالم السياحية وشركات إدارة الوجهات ووكلاء السفر والجولات السياحية في الإمارة، للمشاركة في معرض «بورصة السياحة العالمية» في برلين الذي ينطلق اليوم.

وتستقطب هذه الدورة من «بورصة السياحة العالمية»، أحد أكبر المعارض السياحية المتخصصة في العالم وأكثرها أهمية، نحو 10 آلاف شركة وهيئة من 187 دولة تعرض منتجاتها وخدماتها أمام نحو 180 ألف زائر، بينهم 120 ألفاً من العاملين والمعنيين بقطاع السفر والسياحة.

ووفقا لصحيفة الإتحاد، تركز الهيئة خلال المعرض على تطوير مبادرات تسويقية مشتركة بالتعاون مع أهم وكلاء السفر والسياحة ومنظمي الجولات لتعزيز حضور الوجهة السياحية في برامج العطلات التي يقدمونها لعملائهم، والاستفادة من إقبال الزائر الألماني على رحلات السفن السياحية في أبوظبي، إضافةً إلى الارتقاء بوعي الفئات المستهدفة ضمن حملة الترويج السياحي للإمارة والتي تنظمها الهيئة عالمياً.

ووفرت ألمانيا خلال موسم السفن السياحية 2015/‏‏‏2016 نحو 56% من إجمالي زوار الإمارة القادمين على رحلات السفن السياحية، والذين بلغ عددهم 91.658 زائر، في حين بلغت حصة النمسا 3% وسويسرا 2%.

ورحب قطاع السفن السياحية في أبوظبي بعدد قياسي من الزوار خلال الموسم 2015/‏‏‏2016، معززاً طموحات الإمارة لاستقطاب 250 ألف زائر إضافي على متن الرحلات البحرية في غضون السنوات الثلاث المقبلة، وصولاً إلى 450 ألف زائر بحلول العام 2020، و808 آلاف زائر بحلول العام 2025.

وتدير هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 11 مكتباً خارجياً لتمثيل الوجهة السياحية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مكتب في فرانكفورت يتولى مسؤولية تنسيق أنشطتها الترويجية وحملاتها التسويقية في الدول المتحدثة بالألمانية بهدف دفع عجلة السياحة من تلك الدول إلى الإمارة.

ويشغل جناح أبوظبي 416 متراً مربعاً، حيث يتميز بتصميمه المبتكر الجديد الذي يجسد التنوع الجغرافي والبيئي والثقافي والسياحي في الإمارة، إلى جانب تخصيص مناطق حصرية لـ«جامع الشيخ زايد الكبير» و«جزيرة ياس» و«شركة أبوظبي الوطنية للفنادق» و«دانات» و«سوق القطارة» وإدارة الإعلام الرقمي في «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» التي تنظم مسابقات تمنح زوار الجناح فرصة الفوز بعطلات في أبوظبي. ويقدم الجناح العديد من التجارب التفاعلية التي تتضمن عرضاً للأشغال والحرف والفنون اليدوية مثل التلي والسدو ونقوش الحناء.