واجهة المجاز المائية تفتتح ثمانية مطاعم ومقاهي جديدة

أعلنت إدارة واجهة المجاز المائية، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والعائلية في إمارة الشارقة، عن افتتاح ثمانية مطاعم ومقاهي عالمية جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بعد إنجاز المرحلة الثانية من التوسعة في الموعد المحدد، والتي تشمل إلى جانب توسيع مرافق الضيافة، زيادة أعداد مواقف السيارات لزوار الواجهة.

وتتضمن التوسعة الجديدة افتتاح عدد من المطاعم المحلية والعربية والعالمية، والتي يتواجد بعضها للمرّة الأولى في إمارة الشارقة، وتشتمل جميعها على تنوّع فريد في خيارات الضيافة المقدّمة، كما تتمتع بسمعة كبيرة على المستويين المحلي والإقليمي، ما يعزّز من مكانة واجهة المجاز المائية في تقديم خدمات راقية في مجالات الضيافة والسياحة والترفيه لزوّارها.

وتشمل قائمة المطاعم التي سيتم افتتاحها، "الفنر" الإماراتي، و"ليفانتين" اللبناني، و"أوشنا" الهندي، و"أنار" الإيراني، فضلاً عن المقاهي التي تتضمن افتتاح علامة القهوة العالمية الإيطالية الفاخرة "إللي كافيه"، ومتجر "أمورينو جيلاتو" للمثلجات والقهوة العالمي، بالإضافة إلى مقهى "الراوي" الأدبي الثقافي الذي يفتتح أبوابه لأول مرة في دولة الإمارات، والذي يحاكي في طابعه المقاهي الأدبية والثقافية الرائدة في العالم، فضلاً عن افتتاح مقهى "دانكن دونتس" الشهير.

وفي هذا السياق، قال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "استطاعت واجهة المجاز المائية أن تحتل مكانة مرموقة على صعيد الوجهات السياحية والترفيهية الرائدة في إمارة الشارقة، مؤسسة لنفسها مكانة خاصة في مجال الخدمات المقدمة، لاسيما خدمات الضيافة المتخصصة التي تلبّي جميع متطلبات الزوّار من السيّاح والمقيمين في الإمارة وفق أعلى معايير الجودة".

وأضاف القصير: "يأتي الإعلان عن قرب افتتاح هذه الأسماء لعدد من أبرز المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، بما يلبي تنامي أعداد الزوّار من مختلف الجنسيات الحريصين على زيارة واجهة المجاز المائية، لذلك عمدنا إلى زيادة الخيارات المتاحة لهم، وإضافة العديد من مرافق الضيافة العالمية الجديدة إلى الواجهة، بما يخدم تنوع زوارها واختلاف رغباتهم ويحقق أعلى مستويات الرضا لهم".

من جهته، قال محمد فاضل المزروعي، مدير واجهة المجاز المائية: "تضيف التوسعة الجديدة للواجهة عدداً من المرافق التي نتطلع من خلالها إلى تلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من الزوّار، لذا حرصنا في اختيارنا لهذه العلامات التجارية الرائدة على تعزيز مبدأ التنوع الذي تتبناه الواجهة، وبافتتاح المطاعم الجديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، سنقدم تشكيلة من المطابخ العالمية، تتضمن: الإماراتي، والمغربي، واللبناني، والعربي، والتركي، والهندي، والإيطالي، والأمريكي، والإيراني، بالإضافة إلى مطاعم الوجبات السريعة".

وتشكل المطاعم والمقاهي الجديدة امتداداً للمطاعم الموجودة في واجهة المجاز المائية، كما أنها تربط المناطق الجديدة الناجمة عن التوسعة بالمنطقة الرئيسة في الواجهة، وسيتم تركيب لوحات إرشادية توضح أماكن مختلف المطاعم والمقاهي الموجودة على امتداد الواجهة.

يذكر أن التوسعة الجديدة لواجهة المجاز المائية بلغت كلفتها نحو 35 مليون درهم، وشملت زيادة مساحة الواجهة لتصل إلى 53 ألف قدم مربعة، وزيادة طول المضمار المخصص لممارسة رياضة الجري ليصبح 825 متراً، فضلاً عن زيادة في طول النافورة المائية الراقصة، وإضافة 165 موقفاً للسيارات ذات الخدمة الذاتية تغطّي احتياجات الزوّار كافة.

وتقدّم الواجهة فعاليات سنوية واسعة ومختلفة، إذ تستضيف على مدار العام العديد من النشاطات الفنية والترفيهية المتنوعة، التي تشمل عروضاً سينمائية ومسرحية، وعروضاً للألعاب النارية في المناسبات الوطنية والأعياد، إضافة إلى النشاطات الفنية في حديقة مرايا للفنون التي تمثل منصة عرض خارجية للمشاريع الفنية الإقليمية والدولية.