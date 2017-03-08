فندق متروبوليتان دبي... عودة الإرث العريق

أعيد قبل أيام افتتاح فندق متروبوليتان دبي، الذي يعدّ واحدا من اشهر فنادق دبي منذ أواخر السبعينات، وذلك في موقع جديد على شارع الشيخ زايد، بعد توقّف دام ثلاثة أعوام ونصف العام.

وبمناسبة إعادة الافتتاح التقى محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، بممثّلي وسائل الإعلام يوم الاثنين 6 مارس 2017 حيث تمكّن الضيوف من التعرف على مزايا الفندق ومطاعمه. وقال محمد الحبتور: "لقد أوفى رئيس مجلس الإدارة بوعده بإعادة بناء فندق متروبوليتان دبي استكمالاً لإرثه العريق. حيث كان لفندق متروبوليتان القديم قاعدة قوية جداً من العملاء الأوفياء. منذ افتتاح الفندق الجديد، استقبلنا الكثير من العملاء القدامى والجدد. ونتطلع إلى الحفاظ على إرث هذا الفندق، الذي كان من أوائل الفنادق في دبي".

يُشار إلى أن فندق متروبوليتان الأول الذي شُيِّد عام 1979، تم هدمه في مايو 2013 لبناء مجمع الحبتور سيتي، ويضم هذا المجمع الحديث ثلاثة فنادق وثلاثة أبراج سكنية فخمة على قناة دبي المائية.

أضاف الحبتور: "قطعنا شوطاً طويلاً منذ عام 1979. ونعتزّ بإعادة إحياء فندق متروبوليتان دبي. ولقد ساهم نجاح الفندق في النمو الذي حقّقناه في قطاع الضيافة. ونمت مجموعتنا جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات. نملك 14 فندقاً حول العالم، سبعة فنادق في دبي وسبعة في بلدان مختلفة حول العالم".

ويشغل فندق متروبوليتان دبي ذي الأربع 4 نجوم، والذي ينبض بالحياة، موقعاً جديداً في قلب المدينة، على مقربة من المخرج 41 (شارع آل ثنية). ويتسم بالأجواء التي تجعل النزلاء يشعرون وكأنهم في "منزلهم الثاني" منذ اللحظة التي تطأ فيها أقدامهم أرض الفندق، نظرا لوجود عدد كبير من الوجوه المألوفة التي ترحّب بالضيوف وتخصّهم باستقبال مميّز.

من جانبه قال سنجاي لوثرا، مدير عام فندق متروبوليتان دبي: "كان متروبوليتان وبعض منشآته جزءاً من تاريخ دبي. عندما أغلقنا مطعم ريد ليون، شعر عدد كبير من عملائنا بالحسرة لأنه كان له دور كبير في حياتهم. ومع إحياء الفندق من جديد، من الطبيعي أن تعود معه المنشآت المفضّلة لدى روّاد الفندق، وإضافة لمسة عصرية له".

والفندق الذي يتميز بأسلوبه الأنيق والعصري بدءاً من البهو مع سقفه العالي والثريات الجميلة والنوافذ الزجاجية، يلبّي أذواق مختلف الفئات مثل جيل الشباب، والمسافرين بداعي العمل، والسياح الذين يبحثون عن الترفيه، والأشخاص الذين يأتون إلى دبي في زيارة للأصدقاء أو أفراد العائلة، والمواطنين الإماراتيين والمقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي.

يضم الفندق 320 غرفة عصرية منها 18 جناحاً، ومنشآت ترفيهية متطورة بينها قاعة رياضية مجهزة بالكامل، فضلاً عن حمام سباحة على السطح، وسبا يتميز بتصميمه الجميل. وتتضمن الغرف الأنيقة وسائل عصرية مثالية للضيوف الذين يبحثون عن الراحة في قلب المدينة.

يقدّم الفندق خيارات عدة لتناول الطعام في أماكن مغلقة أو في الهواء الطلق، حيث يمكن الاختيار من بين خمسة مطاعم ومقاهي منها مقهى ريد ليون الإنجليزي التقليدي؛ ومطعم دون كورليون الذي يقدّم طعاماً إيطالياً أصيلاً؛ ومطعم الصفا الذي يقدّم الطعام على مدار اليوم؛ ولاونج الشيف الذي يتيح عيش تجربة أصيلة في تذوّق الأطباق العربية؛ إلى جانب مقهى تروبيكانا الذي يفتح أبوابه طيلة اليوم المطل على حمام السباحة. في الفندق حمام سباحة على السطح، ومنشآت للياقة البدنية وسبا، فضلاً عن القدرة على دخول حمام السباحة ومرافق الشاطئ من فئة 5 نجوم، في منتجع حبتور جراند، أوتوغراف كولكشن .



