برنامج سندات الإقامة الهنغارية: أبواب التسجيل لا تزال مفتوحة،الموعد النهائي يوم 31 مارس!

سيكون الشهر الحالي – مارس 2017 –آخر شهر يمكنك التقديم من خلاله لواحدة من أكثر برامج الإقامة من خلال الاستثمار شهرة في أوروبا.

إقامة دائمة في أوروبا: سريعة وسهلة ومحدودة التكاليف

يقوم برنامج سندات الإقامة الهنغارية بتوفير إقامة دائمة للأفراد من أي دولة في العالم وذلك في منطقة الشنغن في أوروبا، يتم ذلك من خلال الاستثمار لمدة 5 سنوات بمبلغ 300 ألف يورو فقط. تستغرق العملية 60 يوماً فحسب، ومن بعدها يمكن أن يحصل أفراد عائلتك المباشرة على الإقامة نفسها، للاستفادة من هذه الفرصة الذهبية للحصول على مستوى معيشة عال مع توفر التعلم في أفضل المدارس.

قد تكون مؤهلاً كذلكلخيار تمويللمرة واحدة، مما يمكنك من تقديم دفعة مسبقة قيمتها 125 ألف يورو للاستثمار في برنامج سندات الإقامة الهنغارية.

وعلاوة على تكاليف الاستثمار، فإن العملاء عليهم أن يدفعوا تكاليف تقديم الطلب (الرسمي والإداري) والتي تصل إلى 60 ألف يورو للعائلة (الزوج/الزوجة/الأطفال دون سن 18)

تسريع معاملتك من خلال التوجه إلى المصدر -أرتون كابيتال الهنغارية

إن كنت جاداً في تقديم طلبك إلى برنامج سندات الإقامة الهنغارية قبل نهاية مارس 2017، فنحن نشجعك للتوجه إلى المصدر الأساسي وهو أرتون كابيتال الهنغارية.

لا تخاطر بأي شكل من الأشكال وتواصل بشكل مباشر مع أرتون كابيتال الهنغارية، وهي الشركة الوحيدة المرخصة رسمياً من قبل الحكومة الهنغارية لمتابعة الطلبات القادمة من الشرق الأوسط.

نحن متحمسون لاستقبال استفساراتكم عن كيفية الحصول على الإقامة الدائمة في أوروبا قبل نفاذ الوقت.

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