القرية العالمية بدبي تستضيف عرض "مسرح باشا" التركي

تستضيف القرية العالمية بدبي -الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة- أحد أروع فرق العروض الاستعراضية التركية في الإنتاج الملحمي الضخم عرض "مسرح باشا"، الأكثر شهرةً في تركيا والحائز على العديد من جوائز الاستعراضات المسرحية.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إن عرض "مسرح باشا" يعد من أكثر العروض الثقافية التركية شهرةً على مستوى تركيا والعالم، ويقدم تظاهرة فنية ثقافية تحكي قصة حب ملحمية مستوحاة من زمن السلاطين الأتراك في لوحات فنية يمتزج فيها صخب الألوان بحيوية الإيقاعات.

ويشارك بالعرض حشد فني هائل يتألف من 45 عارض وعارضة لتأدية عروض فلكلورية مبهرة من منطقة الأناضول والبلقان، ويتخللها عروض بهلوانية مدهشة ممزوجة بمؤثرات بصرية وصوتية متقنة على إيقاعات الموسيقى التراثية.

ويبدأ العرض بعبارة "يُحكى في قديم الزمان" لتقوم الفرقة بعدها بتقديم مشاهد يدور محتواها الدرامي حول حب السلطان لجاريته الحسناء التي ملأت قلبه عشقاً وهياماً. وينطوي كل مشهد على فقرات حافلة بالعروض الإيقاعية يمزج فيها العارضون ما بين الاستعراض والأزياء الباهرة لتشكيل لوحات معبّرة تعززها المؤثرات البصرية والفنية والديكور والإضاءة على أرضية المسرح. وتسلط حبكة النسيج الدرامي الضوء على السلطان الـ "باشا" الذي ينطلق في رحلة لإنقاذ حبيبته الجارية من عصبة المجرمين الذين قاموا باختطافها.

ويستهل العرض بحركات إيقاعية قوية تنم عن الشجاعة والصلابة، يليها ظهور فرقة الفن الشرقي في أداء ساحر لجميع العارضين.

ويقدم العرض المسرحي لوحات يتناغم فيها الأداء الملحمي والأزياء والموسيقى مع العروض الفلكلورية المستوحاة من تراث الأناضول العريق، وتشمل دبكة البحر الأسود التركية "هورون" والفلكلور الشعبي "زيبيك" الذي يتسم بقوة خطواته إلى جانب مشاهد الفن الشرقي. ولمضاعفة جرعة الزخم والإبداع يصاحب الأداء تقديم استعراض بديع لمشاهد من الطبيعة الخلابة في منطقة الأناضول على خلفية المسرح لإضفاء المزيد من الحيوية والجمال على العرض المسرحي.

ويعد "مسرح باشا" من أهم العروض المسرحية الثقافية خلال الموسم الحادي والعشرين، ويقدم تجربة استثنائية تأخذك في رحلة مذهلة عبر آلاف السنين على أرض الأناضول العريقة راسماً ذكريات لن تُمحى أبداً، وتستضيفه القرية العالمية على المسرح الثقافي الرئيسي 3 مرات يومياً بدءاً من يوم 2 أبريل/نيسان المقبل، ويأتي حضوره متضمناً في سعر تذكرة الدخول وقيمتها 15 درهم فقط.

وتستمر القرية العالمية في تقديم أروع تجربة ترفيهية خلال موسمها الحادي والعشرين، حيث تستضيف المزيد من الفعاليات العالمية التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم العديد من التجارب الجديدة كل يوم حتى 8 أبريل/نيسان 2017، وتفتتح أبوابها يومياً من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل من السبت إلى الأربعاء ومن الساعة 4 عصراً حتى 1 بعد منتصف الليل في أيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية. وتخصص القرية العالمية أيام الإثنين لدخول العائلات والسيدات فقط.