Arabian business
سياحة وفنادق

القرية العالمية بدبي تستضيف عرض "مسرح باشا" التركي

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
القرية العالمية بدبي تستضيف عرض "مسرح باشا" التركي

تستضيف القرية العالمية بدبي -الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة- أحد أروع فرق العروض الاستعراضية التركية في الإنتاج الملحمي الضخم عرض "مسرح باشا"، الأكثر شهرةً في تركيا والحائز على العديد من جوائز الاستعراضات المسرحية.

 

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إن عرض "مسرح باشا" يعد من أكثر العروض الثقافية التركية شهرةً على مستوى تركيا والعالم، ويقدم تظاهرة فنية ثقافية تحكي قصة حب ملحمية مستوحاة من زمن السلاطين الأتراك في لوحات فنية يمتزج فيها صخب الألوان بحيوية الإيقاعات.

 

ويشارك بالعرض حشد فني هائل يتألف من 45 عارض وعارضة لتأدية عروض فلكلورية مبهرة من منطقة الأناضول والبلقان، ويتخللها عروض بهلوانية مدهشة ممزوجة بمؤثرات بصرية وصوتية متقنة على إيقاعات الموسيقى التراثية.

 

ويبدأ العرض بعبارة "يُحكى في قديم الزمان" لتقوم الفرقة بعدها بتقديم مشاهد يدور محتواها الدرامي حول حب السلطان لجاريته الحسناء التي ملأت قلبه عشقاً وهياماً. وينطوي كل مشهد على فقرات حافلة بالعروض الإيقاعية يمزج فيها العارضون ما بين الاستعراض والأزياء الباهرة لتشكيل لوحات معبّرة تعززها المؤثرات البصرية والفنية والديكور والإضاءة على أرضية المسرح. وتسلط حبكة النسيج الدرامي الضوء على السلطان الـ "باشا" الذي ينطلق في رحلة لإنقاذ حبيبته الجارية من عصبة المجرمين الذين قاموا باختطافها.

 

ويستهل العرض بحركات إيقاعية قوية تنم عن الشجاعة والصلابة، يليها ظهور فرقة الفن الشرقي في أداء ساحر لجميع العارضين.

 

ويقدم العرض المسرحي لوحات يتناغم فيها الأداء الملحمي والأزياء والموسيقى مع العروض الفلكلورية المستوحاة من تراث الأناضول العريق، وتشمل دبكة البحر الأسود التركية "هورون" والفلكلور الشعبي "زيبيك" الذي يتسم بقوة خطواته إلى جانب مشاهد الفن الشرقي. ولمضاعفة جرعة الزخم والإبداع يصاحب الأداء تقديم استعراض بديع لمشاهد من الطبيعة الخلابة في منطقة الأناضول على خلفية المسرح لإضفاء المزيد من الحيوية والجمال على العرض المسرحي.

 

ويعد "مسرح باشا" من أهم العروض المسرحية الثقافية خلال الموسم الحادي والعشرين، ويقدم تجربة استثنائية تأخذك في رحلة مذهلة عبر آلاف السنين على أرض الأناضول العريقة راسماً ذكريات لن تُمحى أبداً، وتستضيفه القرية العالمية على المسرح الثقافي الرئيسي 3 مرات يومياً بدءاً من يوم 2 أبريل/نيسان المقبل، ويأتي حضوره متضمناً في سعر تذكرة الدخول وقيمتها 15 درهم فقط.

 

وتستمر القرية العالمية في تقديم أروع تجربة ترفيهية خلال موسمها الحادي والعشرين، حيث تستضيف المزيد من الفعاليات العالمية التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم العديد من التجارب الجديدة كل يوم حتى 8 أبريل/نيسان 2017، وتفتتح أبوابها يومياً من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل من السبت إلى الأربعاء ومن الساعة 4 عصراً حتى 1 بعد منتصف الليل في أيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية. وتخصص القرية العالمية أيام الإثنين لدخول العائلات والسيدات فقط.

 

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

القرية العالمية بدبي تغلق أبوابها بسبب سوء الأحوال الجوية

القرية العالمية بدبي تستقبل أكثر من مليوني ضيف خلال شهرين

شرطة دبي تُعيد 658 طفلاً تائهاً لذويهم من زوار القرية العالمية﻿

دبي: مليارا درهم حجم الإنفاق في «القرية» 2015

تعليقات

المزيد في سياحة وفنادق

الهيئة العامة للسياحة السعودية تُقرِض 397 مليون ريال خلال 2017

كمبوديا أسهل دولة للسفر و ترحب بالجميع بدون تأشيرة وتركمانستان هي الأصعب

تحدّيث قوانين وأنظمة رحلات البر والمخيمات السياحية بدبي

التجارب المثيرة والارتباط العاطفي تتصدر قائمة أولويات المسافرين من الخليج

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"كوني" تفوز بعقد توريد 418 سلما متحركا ومصعدا لمترو الرياض

نائب أمريكي يشترط على مسلمين لمقابلته ﻿الإجابة على سؤال:" هل تضربون زوجاتكم"

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »