كمبوديا أسهل دولة للسفر و ترحب بالجميع بدون تأشيرة وتركمانستان هي الأصعب

فيما ترحب كمبوديا بكل زوارها وتقدم لهم التأشيرة في المطار، تعد تركمانستان أصعب دولة تشترط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة من الجميع مهما يكن جواز السفر الذي يحمله الزائر، ورغم أن سهولة السفر بين الدول تتوقف على الجنسية التي يحملها جواز السفر، إلا أن الكثير من الدول ترحب أكثر من غيرها بدخول الزوار بدون تأشيرة.

ويستكشف موقع إنترنت اسمه مؤشر جوازات السفر passportindex.org، مدى ترحيب الدول بالزوار ليقدم الدول التي تتصدر بالترحيب بدون تأشيرة بحسب عدد الدول التي تقبل دخول حاملي جوازات سفرها بدون تأشيرة.

(تظهر الخارطة التي نشرها موقع الجزيرة الإنكليزي، الدول الاكثر ترحيبا بزوار أكثر الدول باللون الأخضر والدول التي تصعب زيارتها باللون الاحمر، وما بين اللونين فروقات تدريجية في التسامح)

تتصدر قائمة هذه الدول بحسب المؤشر كل من كمبوديا وتليها جزر القمر ثم غينيا بيساو.