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سياحة وفنادق

تحدّيث قوانين وأنظمة رحلات البر والمخيمات السياحية بدبي

أريبيان بزنس
الأحد، 5 مارس 2017
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تحدّيث قوانين وأنظمة رحلات البر والمخيمات السياحية بدبي

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" عن إجراء مجموعة من التعديلات على نظام ضبط معايير الجودة الخاص بالرحلات البرية والمخيمات السياحية الذي كانت قد أطلقته خلال شهر مايو 2016.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين تجارب الرحلات السياحية البرّية التي تشتهر بها مدينة دبي، والارتقاء بمعايير القطاع السياحي، وتعزيز سمعة دبي كوجهة سياحية تقدم خيارات وتجارب مشوّقة وممتعة للجميع.
وقد ابتكرت "دبي للسياحة" مجموعة متماسكة من الأنظمة والقوانين لوكلاء السياحة العاملة في تنظيم هذا النوع من الأنشطة والتي من شأنها تسهيل وتبسيط الاجراءات.
وجاءت هذه التعديلات نتيجة للتعاون المستمر والتنسيق المتواصل بين "دبي للسياحة" والعديد من الدوائر الحكومية الأخرى بما فيها هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والدفاع المدني.
وقال خالد بن طوق، المدير التنفيذي لقطاع الأنشطة السياحية والتصنيف في "دبي للسياحة": "نحن ملتزمون بمساعدة الشركات المنظمة لرحلات "السفاري" السياحية من خلال استحداث وتوفير قائمة من الأنظمة الأكثر سهولة وشفافية، من أجل تحسين معايير تجارب الأنشطة الصحراوية والرحلات البرية والمخيمات السياحية التي توفرها دبي، وهذا الامر يأتي ضمن سلم أولوياتنا بالتعاون والتواصل مع القائمين على هذه الصناعة والشركاء من الدوائر الحكومية. ونحن ممتنون لدعمهم المتواصل ونعمل بشكل جماعي نحو هدفنا المشترك المتمثل في تطوير أهدافنا وخدماتنا من أجل إرساء أفضل الممارسات في كافة أنشطة القطاع السياحي لما فيه منفعة الجميع من مشغلين وسياح".

وسيتم تطبيق اللوائح والقوانين المحدّثة لشركات الرحلات البرية "السفاري" والمخيمات السياحية عبر مراحل متعددة لضمان تنفيذها بسهولة وسلاسة.
وتشارك دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي كافة الأطراف المعنية لتوفير معلومات وافية تتضمن إجابات على كافة الأسئلة المتداولة حول جوانب الصحة والسلامة، مثل ضمان توفير التدريب اللازم لفريق العمل على الاسعافات الأولية وضرورة عرض معلومات السلامة الصادرة عن "دبي للسياحة" ضمن مركبات الدفع الرباعي التي تقوم بهذه الجولات إلى جانب معلومات عن المخيمات البرية السياحية ومستلزمات التأمين والخدمات والمرافق الأساسية.

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