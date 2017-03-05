شكّلت دبي الوجهة الأولى للسفر ضمن قائمة الوجهات المفضلة بالنسبة للمسافرين من الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في عامي 2012 و2016. وحلّت لندن، وفقا لتقرير شركة "كريمزون هكساجون" في المرتبة الأولى ضمن الوجهات الدولية الأكثر تفضيلاً في عام 2012، وربما يعكس ذلك مستوى ثراء المجتمعات الإقليمية، ولكن الهند حققت أيضاً مزيداً من الاهتمام من جانب المستهلكين في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في عام 2016.
وحسب التقرير، حول "توجهات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا" فقد برز توجه جديد يعكس المزيد من الاستقلالية والرغبة في السفر في أعمار مبكرة حيث أشار غالبية (85%) المستهلكين في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا أنهم يفضلون السفر مع شركائهم.
كما ارتفع عدد المستهلكين الذين يسافرون مع شركائهم بنسبة 20% من عام 2012 إلى عام 2016، في حين انخفضت نسبة سفر الأسر من 18% في عام 2012 إلى 3% فقط في عام 2016.
تزايد مكانة دبي كأبرز وجهة مفضلة للمسافرين في المنطقة
شكّلت دبي الوجهة الأولى للسفر ضمن قائمة الوجهات المفضلة بالنسبة للمسافرين من الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في عامي 2012 و2016. وحلّت لندن، وفقا لتقرير شركة "كريمزون هكساجون" في المرتبة الأولى ضمن الوجهات الدولية الأكثر تفضيلاً في عام 2012، وربما يعكس ذلك مستوى ثراء المجتمعات الإقليمية، ولكن الهند حققت أيضاً مزيداً من الاهتمام من جانب المستهلكين في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في عام 2016.
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
اقوى العرب تحت سن 40 عاما - 36 - شاكر خزعل | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
السعودية : مشروع "الجسر البري" بين الرياض وجدة المتعثر يعود إلى الواجهة | مواصلات | أريبيان بزنس
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
ما هي الـ 12 مخالفة القاضية بإبعاد الوافدين من السعودية؟ | أريبيان بزنس
السعودية : مشروع "الجسر البري" بين الرياض وجدة المتعثر يعود إلى الواجهة | مواصلات | أريبيان بزنس