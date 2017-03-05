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سياحة وفنادق

تزايد مكانة دبي كأبرز وجهة مفضلة للمسافرين في المنطقة

أريبيان بزنس
الأحد، 5 مارس 2017
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تزايد مكانة دبي كأبرز وجهة مفضلة للمسافرين في المنطقة

شكّلت دبي الوجهة الأولى للسفر ضمن قائمة الوجهات المفضلة بالنسبة للمسافرين من الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في عامي 2012 و2016. وحلّت لندن، وفقا لتقرير شركة "كريمزون هكساجون" في المرتبة الأولى ضمن الوجهات الدولية الأكثر تفضيلاً في عام 2012، وربما يعكس ذلك مستوى ثراء المجتمعات الإقليمية، ولكن الهند حققت أيضاً مزيداً من الاهتمام من جانب المستهلكين في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في عام 2016.
وحسب التقرير، حول "توجهات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا"  فقد برز توجه جديد يعكس المزيد من الاستقلالية والرغبة في السفر في أعمار مبكرة حيث أشار غالبية (85%) المستهلكين في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا أنهم يفضلون السفر مع شركائهم.
كما ارتفع عدد المستهلكين الذين يسافرون مع شركائهم بنسبة 20% من عام 2012 إلى عام 2016، في حين انخفضت نسبة سفر الأسر من 18% في عام 2012 إلى 3% فقط في عام 2016.

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