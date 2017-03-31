ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 423.9 مليون دولار في مارس

(رويترز) - قال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش في بيان اليوم الجمعة إن إيرادات القناة ارتفعت إلى 423.9 مليون دولار في مارس/آذار من 375.8 مليون في فبراير/شباط.

وأضاف "مميش" أن الإيرادات ارتفعت 1.7 بالمئة من 416.9 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومتراً (120 ميلا) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوماً في المتوسط كما أنها واحدة من المصادر الأساسية للعملة الصعبة في البلاد.

وفي العام 2016 بأكمله، تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 بالمئة إلى 5.005 مليار دولار وفقاً لحسابات رويترز مقابل 5.175 مليار في 2015.

وتكافح مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ انتفاضة العام 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة بجانب القناة.