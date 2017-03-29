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سياحة وفنادق

سويس أوتيل تفتتح ثاني فنادقها في مكة المكرمة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 29 مارس 2017
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سويس أوتيل تفتتح ثاني فنادقها في مكة المكرمة

احتفلت مجموعة سويس أوتيل للفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة أكور للفنادق بافتتاح أحدث فنادقها في مكة المكرمة، ليكون فندق سويس أوتيل المقام مكة الذي يضم 1624 غرفةً وجناحًا فندقيًا ثاني فنادق المجموعة في المملكة العربية السعودية.

ويتمتع فندق سويس أوتيل المقام مكة بموقع مميز ضمن مجمع أبراج البيت في قلب المدينة المقدسة، بإطلالة رائعة على المسجد الحرام، وصمم الفندق ليوفر أسباب الراحة ويلبي احتياجات المسافر العصري، ويجمع بين الخدمة الراقية والتصاميم الجميلة المستوحاة من بيئته. كما يعد الفندق الوحيد في مدينة مكة المكرمة الذي يوفر لضيوفه مدخلين ضمن مجمع أبراج البيت، أولهما من نفق أم القرى، والثاني من شارع إبراهيم الخليل.


وينتقل سويس أوتيل المقام مكة بضيوفه إلى عالم فريد من الخدمة الراقية والخيارات المتنوعة، ويضم الفندق 1624 غرفةً وجناحًا فندقيًا، تتراوح مساحاتها بين 32 و84 مترًا مربعًا، وتقدم غالبيتها إطلالة مباشرة على الحرم المكي والكعبة المشرفة، ويتيح لضيوفه مجموعة واسعة من خيارات الضيافة ضمن مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أطباقًا تلبي كافة الأذواق.

ويقدم مطعم الخيرات الذي يتسع لأكثر من 2500 ضيف، والمميز بأجوائه العائلية مجموعة واسعة من ألذ الأطباق من أشهر المطابخ العالمية مثل المطبخ المتوسطي والهندي والصيني والأسيوي، بالإضافة إلى أشهى الأطباق التقليدية من المطبخ العربي.

فيما يقدم مقهى مشارف، تشكيلة من الحلوى اللذيذة والشاي وأنواع القهوة، كما يتمتع ضيوفه بإطلالة بانورامية على المدينة المقدسة.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يجاور الفندق الجديد أربعة فنادق فاخرة تابعة لمجموعة أكور للفنادق هي قصر مكة رافلز وفندق ساعة مكة فيرمونت وبولمان زمزم مكة، بالإضافة إلى فقند سويس أوتيل مكة، الذي يعد أول فناق مجموعة سويس أوتيل في المدين المقدسة والذي افتتح أبوابه عام 2012. ومع فتتاح سويس أوتيل المقام مكة يزيد عدد الغرف الفندقية التابعة لمجموعة أكور للفنادق في مدينة مكة المكرمة إلى أكثر من 6000 غرفة وجناح فندقي.

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