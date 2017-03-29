ارتفاع أعداد السياح الإماراتيين في الفنادق السويسرية الفاخرة

اشار موقع سويس انفو إلى استحواذ السياح الخليجيين على المرتبة الثانية بمعدل 132 ألف ليلة مسجلين بذلك ارتفاعا بنسبة بلغت 7.8 في المائة سنة 2016، وبذلك يتفوق السياح القادمون من البلدان الخليجية بفارق بسيط على نظرائهم الأمريكان من حيث عدد الحجوزات مع استحواذ الإمارات المرتبة الأولى بين الدول الخليجية، تلتها المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين وعُمان.





وارتفع معدل الحجوزات في الفنادق الفاخرة في سويسرا بنسبة 2 في المائة في عام 2016 وذلك بعد سنتين من التراجع في عامي 2014 و2015.

وبلغ عدد الحجوزات في الفنادق الفاخرة التابعة لرابطة الفنادق السويسرية الفاخرة رابط خارجي1.15 مليون ليلة. وكانت أغلب الحجوزات للمواطنين السويسريين.

أوضح سيرو بارينو، المدير التنفيذي لرابطة الفنادق السويسرية الفاخرة، أن إجمالي إيرادات الفنادق الفاخرة بلغ 1.45 مليار فرنك وذلك بزيادة بلغت 2% عن عامي 2015 و2014. وأشار إلى أن ولاء الزبائن السويسريين كان السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة، حيث بلغ حجم حجوزات المواطنين السويسريين 331.000 ليلة مبيت، ليشكلوا بذلك 30 في المائة من إجمالي الحجوزات.

الخليجيون جاؤوا في المرتبة الثانية بعد السويسريين، حيث وصل عدد ليالي المبيت 132.000، ليشكلوا بذلك 7.8 في المائة من نسبة الحجوزات. بارينو أشار أيضا إلى أن عدد النزلاء القادمين من منطقة الخليج والولايات المتحدة في ازدياد مضطرد وأن هذا التطور يظهر كيف يتغيّر السوق بسرعة، فقد كان السائح الألماني هو الأكثر أهمية على مدى عقود، لكن إقبال الزبائن الوافدين من الجارة الشمالية على ارتياد الفنادق الفاخرة في سويسرا تراجع من 20% إلى 7% خلال السنوات الماضية. تجدر الإشارة إلى أن الفنادق العضوة في رابطة الفنادق السويسرية الفاخرة تشكل حوالي 40% من إجمالي عدد الفنادق من فئة الخمس نجوم. وبشكل عام، يتميز هذا الصنف من الفنادق بموقعها الجغرافي وطابعها الفريد وخدماتها الراقية.