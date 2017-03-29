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سياحة وفنادق

بودروم قلب الريفييرا التركية ... تجتذب السياح الخليجيين

أريبيان بزنس
الأربعاء، 29 مارس 2017
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بودروم قلب الريفييرا التركية ... تجتذب السياح الخليجيين

تشكّل مدينة بودروم الواقعة في قلب الريفييرا التركية ملاذاً ساحلياً مذهلاً للمسافرين القادمين من دول الخليج العربية، حيث تتميز بودروم بالشمس الساطعة والرمال الذهبية وتحتضن خُلجاناً زرقاء رائعة وتلالاً ممتدّة تحيط بها طواحين الهواء وبساتين الحمضيات.
كما تزخر بودروم بتراث أثري عريق مثير للإعجاب، من أشهر معالمه بقايا ضريح موسولوس، إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، في مشهد تكمِّله حياة ليلية نابضة.
وقد استقبلت تركيا في المتوسط أكثر من 500,000 زائر سنوياً من دول الخليج، وفقاً لتقارير متخصصة، جاء معظمهم من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويقول ماكيس أنتوناتوس، المدير العام لمنتجع وسبا كاريس لكشري كوليكشن بودروم، إن بودروم "وجهة سياحية يُقبل عليها المسافرون من دول الخليج إقبالاً واسعاً"، موضحاً أنها تقع على بعد بضع ساعات فقط من معظم دوول الخليج.
وأضاف: "يقع فندق كاريس على خليج خاص في بحر إيجه، على بعد بضع دقائق بالسيارة من المدينة، ويشكّل ملاذاً يقدّم مزيجاً مثالياً من الرفاهية والصفاء والحياة الليلية للضيوف القادمين من الخليج".ويستقبل منتجع وسبا كاريس لكشري كوليكشن بودروم، الذي يتبع مجموعة "لكشري كوليكشن" للفنادق الفاخرة كثيراً من الأثرياء والميسورين القادمين من دول الخليج، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية تليها بحسب أعداد الزوار دولة الإمارات فقطر فالكويت فمملكة البحرين.
وتم تصميم هذا المنتجع المذهل ليمدّ ضيوفه بطاقة بحر إيجه ويمنحهم نمط حياة استثنائياً ويتيح لهم إقامة لا مثيل لها تتسم بخدمة الكونسييرج الراقية التي تتميز بها فنادق "لكشري كوليكشن"، وفرصة لعيش جوانب الثقافة المحلية، إلى جانب اشتماله على مرفق واسع لخدمات "السبا" ومطاعم فريدة من نوعها.
ويمكن للسياح استكشاف التراث الثقافي الغني لمدينة بودروم، والمعالم السياحية التي تزخر بها، فضلاً عن الاستمتاع بالعوم في المياه الصافية، واستئجار يخت فاخر للإبحار حول الجزر المجاورة، والتنقل عبر القرى الساحرة المتشحة باللون الأبيض، والتجوّل في بساتين الحمضيات، وذلك بالاستعانة بخدمة كونسييرج المنتجع التي يتمتع أفرادها بالاطلاع والمعرفة.

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