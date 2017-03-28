ما هي أفضل المدن الخليجية لقضاء عطلتك في 2017؟

قديمة وحديثة، ريفية ومدنية كلها صفات تعبر عن منطقة الخليج المليئة بروح المغامرة. حاول قبل اعتمادك على وجهتك القادمة الإطلاع على هذه القائمة المقدمة من خبراء السفر في هوليداي مي لأفضل المدن الخليجية لقضاء عطلتك لهذا العام.

وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، فإن أفضل المدن الخليجية لقضاء العطلة في 2017 هي:

1. دبي، الإمارات العربية المتحدة:

لربما تكون هي المدينة الأجمل في المنطقة وذلك لسحرها وتسجيلها لأرقام قياسية عديدة. فمن روعة جزيرة نخلة جميرا إلى برج خليفة أطول برج في العالم إلى دبي مول أكبر مركز تسوق في العالم كلها أماكن تستحق الاكتشاف في رحلتك التالية.

كما تضم المدينة أهم المنتزهات مثل أي أم جي عالم من المغامرات، دبي باركس أند ريزورتس، ليغولاند و وايلد وادي. لا ننسى الشواطئ الجميلة التي تتمتع بها هذه المدينة مثل شاطئ جميرا جيه بي آر ووك ودبي مارينا ومدينة جميرا. حقاً إنها الوجهة الأمثل لقضاء العطلة.

2. مكة والمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية:

الرحلة التي يحلم بها كل مسلم، كونها البلد الذي ولد فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والبلد الذي يضم تاريخ المسلمين، إضافة إلى بيت المسلمين الكعبة، والمسجد النبوي حيث دفن الرسول الكريم. ستحظون بفرصة زيارة المسجد الحرام أكبر مسجد في العالم.تمتعوا بتناول المأكولات المشهورة بها السعودية مثل خبر الفطير والكبسة. ولا ننسى العروض المستمرة سواء على السجاد أو المجوهرات أو التوابل وغيرها المزيد.

3. كويت العاصمة:

مزدهرة، مبهجة وعالمية وغيرها الكثير من الصفات لمدينة الكويت. تعج المدينة بمراكز التسوق والشواطئ، مثل مارينا مول وسوق شرق. إضافة إلى العديد من المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات الشعبية. لا تضيع فرصة اكتشاف أول برج ذو منصة تدور لتلقي على أعيننا أجمل مشاهد المدينة الرائعة.

خصص بعض الوقت لزيارة متحف الكويت الوطني الذي يحكي قصصاً عن الحضارة والتراث في هذه المنطقة. تأكد من زيارة بيت البدر، البيت القديم المبني بطريقة تراثية والذي لا يزال صامداً إلى الآن.

4. صلالة، عمان:

ما رأيك في قضاء العطلة الصيفية مستمتعاً بجمال طبيعة صلالة الأخاذة. تتمتع صلالة بتضاريس طبيعية رائعة كالجبال المحيطة بشواطئ المحيط الهندي المتميزة برمالها البيضاء. سواء اخترت قضاء الوقت في وادي دربات أو اكتشاف عالم البحار في مرباط حيث يمكنك مشاهدة القرش والإخطبوط والسلاحف.

وتعد محمية جبل سمحان المكان الأفضل لمشاهدة حيوانات مثل الفهود والذئاب والضباع في حياتهم البرية. يأخذك جمال مدينة صلالة إلى عالم بعيد وهادئ.

5. الدوحة، قطر:

تضم الدوحة أماكن تسوق تراثية وعصرية حيث يمكنك التجول والإطلاع على أفضل تشكيلات السجاد الفارسي والموزاييك التركي والمنحوتات الخشبية الدمشقية. قم بزيارة للمتحف الإسلامي وتعرف على التراث والحضارة السابقة للبلاد. تفقد سوق الذهب وسوق واقف، حيث ستجد الحلي الذهبية والفضية والدرر الثمينة.

ستحب العائلات التسوق في مول فيلاجيو كونه مليء بالنشاطات. إذا كنت تبحث عن التثافة والمرح والاسترخاء، إذاً اجعل من الدوحة وجهتك القادمة.

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