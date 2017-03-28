"دبي للسياحة" تخرج أول دفعة من "مضياف"

نظّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي"دبي للسياحة" حفلاً بمناسبة تخريج أول دفعة من مبادرة "مضياف"، ضمن برنامج توطين القطاع السياحي في إمارة دبي، والذي تم الإعلان عنه مطلع العام الجاري. وضم حفل التخريج 30 مواطناً ومواطنة، أتمّوا فيها مراحل التدريب المختلفة التي استغرقت تسعة أسابيع من بينها مرحلة التدريب العملي في الجهات المشاركة في البرنامج.

وأعرب عيسى بن حاضر، مدير عام كلية دبي للسياحة التابعة لدبي للسياحة عن بالغ سعادته بهذا الاحتفال. وقال: "مع تخريج الدفعة الأولى لمبادرة مضياف، وسبقها في الأسابيع الماضية تخريج أول دفعة أيضا من برنامج المرشد السياحي الإماراتي، فهذا بالتأكيد أمر يبشّر بالخير، ويعني أننا ماضون وفق الخطط المدروسة التي وضعناها لمشروع توطين القطاع السياحي في إمارة دبي، والذي يعدّ أحد أهم الأهداف التي نركّز على تحقيقها حتى نهاية العام 2017".

وأضاف بن حاضر:"بهذه المناسبة نودّ أن نتوجّه بخالص الشكر والامتنان لجميع الجهات الداعمة التي عملت على تدريب المنتسبين، خاصة الجهات في قطاعي الضيافة والسياحة، متمثّلة في المنشآت الفندقية في الإمارة، حيث إنها تستعد لتعيين المنتسبين بعد أن خضعوا للتدريب المكثّف، وباتوا مؤهّلين للالتحاق بسوق العمل".

وأكدّت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة التابعة لدبي للسياحة، أنّ المنتسبين أصبحوا قادرين على تولي مسؤولية العمل ضمن القطاع السياحي والفندقي في دبي، وفي مختلف التخصّصات والقطاعات بما فيها وظائف المكاتب الأمامية، ومن هذا المنطلق سنحرص بدورنا على متابعة الخرّيجين في مواقع عملهم، وسنعمل أيضا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة ليستمروا في العمل وتطوير ذاتهم في هذا القطاع الحيوي، الذي يضم فرصاً مستقبلية واعدة، كما بات الخرّيجون يدركون مدى الأهمية التي يلعبها القطاع السياحي في تمكين المواطنين والمواطنات من اقنتاص الفرص الوظيفية التي تتمتع بالحيوية والنشاط، مثلها مثل بقية الفرص في القطاعات الأخرى، بل قد تفوقها في المميزات والمهارات.

وتستهدف المبادرة عدة فئات منها حملة الشهادات الجامعية، وخرّيجي الثانوية العامة وما دون، ولكل فئة برنامج تدريبي خاص بها، ويتم تنفيذ البرنامج عن طريق المحاضرات النظرية والتدريب العملي، بالإضافة إلى مشاركة متحدّثين من جهات الإختصاص بالقطاع لنقل الخبرات ومشاركة المعلومات بما يضمن أعلى درجات التأهيل. وتتيح مبادرة مضياف الفرصة للمشاركين في الحصول على التدريب المناسب لبناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم بما يضمن لهم الالتحاق بسوق العمل في قطاع السياحة الأكثر حيوية في دبي.



