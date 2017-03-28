مجموعة ماينور تعلن تدشين منتجع أڤاني في رأس الخيمة



أعلنت مجموعة ماينور عن إبرام اتفاقية إدارة لمشروع جديد لعلامة أڤاني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو منتجع أڤاني المرجان رأس الخيمة.

ومشروع المرجان عبارة عن أربع جزر نقية من صنع الإنسان في رأس الخيمة، مطل على شبه الجزيرة العربية، ويقع على بُعد 30 دقيقة فقط من مطار رأس الخيمة الدولي و50 دقيقة من مطار دبي الدولي.

ومن المرتقب أن يعيد المرجان تحديد معالم قطاع الضيافة في رأس الخيمة، إذ يشتمل على مشاريع مستقبلية واسعة النطاق وعالمية المستوى، منها باقة من خيارات الإقامة كالفنادق والفلل والوحدات السكنية فضلاً عن الموانئ والمتاجر والمرافق الترفيهية. ستتولّى شركة "كروانغيت إنترناشونال" الرائدة في مجال التطوير العقاري هذا المشروع الذي من المتوقّع افتتاحه في أواخر سنة 2019.

وسيتربّع منتجع أڤاني المرجان رأس الخيمة، المؤلّف من 225 غرفة، على "الجزيرة المطلة" View Island، التي تأوي كوكبة مميّزة من المتاجر والفنادق والمنتجعات. وسيحتوي المنتجع المتخصّص على غرف بأسرّة كينغ وأخرى بسريرين، إلى جانب الغرف المخصّصة لذوي الاحتياجات الخاصة وأجنحة أڤاني التي تشمل غرفة جلوس ومطبخاً. هذا وسيضمّ المنتجع مطاعم واستراحات بجانب حوض السباحة تستقبل الزوار طوال اليوم، ومرافق للاجتماعات والفعاليات تتّسع لـ200 شخص، ونادٍ للصغار وسبا. لكن لن يكتمل المنتجع من دون حوض سباحة خارجي وشاطئ يوفّر مناظر بانورامية للبحر.

تتمتّع رأس الخيمة بتاريخ عريق وثقافة غنية، وتتميّز بمناظر طبيعية متنوّعة من جبال وصحراء وساحل يأسر الألباب. تشهد السياحة نمواً قوياً في الإمارة، حتّى غدت عنواناً رائداً لأسلوب الحياة الفاخر ووجهة سياحية بامتياز في دولة الإمارات، ويُعزى الفضل في ذلك إلى تسيير الرحلات الجوية المباشرة إليها فضلاً عن مشاريع البنى التحتية الكثيرة التي أنجزتها الحكومة. وسبق أن بدأت علامة أنانتارا الفاخرة التابعة لفنادق ماينور في تشييد منتجع جديد في الإمارة، يحمل اسم منتجع أنانتارا مينا العرب رأس الخيمة الذي سيُشرّع أبوابه سنة 2019.

يذكر أن ماينور جروب تملك محفظة واسعة مؤلفة من 155 فندقاً ومنتجعاً تتولى تشغيلها والاستثمار فيها في 24 بلداً في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الجنوبية وأفريقيا والمحيط الهندي،



